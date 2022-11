Vánoční trhy v Londýně: Na co českého tam narazíte a za kolik koupíte tradiční svařák?

Za vánočními trhy Češi často vyrážejí za hranice, populárními destinacemi jsou např. Vídeň, Drážďany či Krakow. Vánoční trhy ale můžete navštívit i ve Velké Británii, v Londýně, kde vždy začínají velmi brzy - letos už 9. listopadu. Nejpopulárnější jsou trhy na náměstí Leicester. To je srdcem West Endu, centra zábavy v Londýně, a ačkoliv jsou londýnské vánoční trhy podobné těm, které známe, nabízí i spoustu netradiční zábavy, nejen zpívání koled. Navíc tam narazíte i na něco českého. Kolik zaplatíte např. za svařák?

Leicester Square (náměstí Leicester) je centrem zábavy v Londýně. Je obklopeno velkým množstvím kin, v tom nejstarším, Odeonu, se odehrává celá řada světových filmových premiér. Na nedalekém West Endu jsou desítky divadel, vedle náměstí je také slavná Čínská čtvrť. Kolem náměstí je mnoho klubů, barů, typických anglických hospod a restaurací.

Hlavní město Velké Británie instaluje vánoční výzdobu už na začátku listopadu, vánoční trhy začínají velmi brzy, letos ty nejslavnější právě na Leicesteru odstartovaly už 9. listopadu. Další trhy jsou např. i na Trafalgarském náměstí, ale ty na Leicester Square jsou nejznámější a nejnavštěvovanější.

Trhy jsou obehnané vysokou dřevěnou hradbou, prostor je tedy oddělen od veškerého dění kolem. O víkendech musíte počítat, že na trzích nebude k hnutí. A jako trhy u nás, ty londýnské jsou o dobrém jídle, pití, klobásách, sladkostech, svařáku, pivu a o nákupu drobných dárků. Vezměte si ale platební kartu. Ve většině stánků totiž preferují hlavně bezhotovostní platby.

Donuty, belgická čokoláda a churros

Z nabídky jídla, zejména toho sladkého, vás přejde zrak. Tradiční vánoční cukroví nečekejte, nicméně seženete tu stejně jako u nás např. gumové bonbony a hady. Můžete si koupit sladké donuty, palačinky, wafle s celou řadou polev, doporučujeme vyzkoušet čerstvé ovoce či bonbony marshmallow s horkou čokoládou, můžete si vybrat mléčnou, hořkou i bílou.

Můžete zkusit i churros, což je sladké pečivo, občas se mu říká španělské koblihy, můžete ho znát pod pojmem smažený skořicový šnek. Ochutnat můžete i mnoho druhů sladkého karamelu s různými příchutěmi - sladkému karamelu holdují zejména v sousedním Skotsku. Nechybí ani různé sladké i slané koláče, buchty, čokoládové či sněhové pusinky.

Klobásy a fish&chips

Pokud máte rádi klobásy, přijdete si na své, ale nečekejte typické české klobásy, v Anglii jsou spíše klasikou bílé klobásy. Samozřejmě zde lze koupit i anglickou klasiku „fish&chips“, tedy smaženou rybu s hranolkami. Hranolkám je koneckonců věnován celý jeden stánek.

Dát si můžete i hamburgery, nejen s masem, většinou narazíte u stánků na vegetariánské a veganské varianty nabízených jídel.

Jídlo se pohybuje v cenových relacích od 8 do 20 liber (od 250 do 600 Kč). Libra nyní výrazně klesla a pohybuje se kolem 28 korun, nicméně počítejte s tím, že stejně jako u nás, to nejsou právě lidové ceny.

Personalizované dekorace

Pokud chcete nakoupit drobné dárky, tak jako u nás můžete na trzích najít pletené zboží jako šály, čepice, svetry, také keramiku a vánoční dekorace. Angličané ovšem nemají typické ozdoby, jako známe my, a stánků s nimi není překvapivě příliš. Většinou jde o dekorace, na kterou vám na místě jsou schopni napsat jméno obdarované osoby, případně pokud si přinesete fotografii svých blízkých, můžete jim darovat vánočního skřítka s jejich obličejem.

Skvělým dárkem jsou ručně vyráběné ozdoby na klíče různých zvířátek nebo i slavných filmových postav.

Na trzích seženete i originální šperky, ručně vyráběné zápisníky, podtácky, hrnečky, ale také suvenýry s anglickými motivy. Nechybí ani dekorační drobnosti do domácnosti, např. cedule s vtipnými nápisy. V jednom stánku seženete i domácí džem.

České pivo v Británii

Angličané mají jako my rádi pivo. Zejména své značky. Ty zase mnohdy nechutnají Čechům, protože české pivo chutná jinak. Kupodivu na Leicesteru pivo české značky seženete a nápis na stánku, který trhům dominuje, připomíná název našeho hlavního města.

Seženete tu tedy pivo nejen místních značek, ale také to naše. Populární je v Británii cider a Hard Seltzer - tedy sycený alkoholický a ochucený nápoj. U těchto nápojů si můžete zakoupit půl pinty, pintu (cca 1,91 litru) nebo celý džbánek.

Cenově se samozřejmě piva a cidery liší dle značky, nejméně si zaplatíte za půl pinty 3 libry (90 Kč), za pintu 6 liber (180 korun) a za džbánek 24 liber (680 Kč). Za Hard Seltzer dáte 5,50 liber (160 Kč).

Pokud máte raději obyčejné víno, taky jej pořídíte, záleží opět, zda chcete celou láhev, či jen sklenku. Za nejlevnější láhev dáte 28 liber (790 Kč), za 175 ml vína pak 6,80 liber (190 Kč).

Kolik stojí svařák?

Můžete si dát samozřejmě tradiční svařené víno, ale i svařený cider a "řiznout" jej další kapkou alkoholu jako např. - amarettem, brandy, třešňovým brandy nebo s rumem. Klasický svařák stojí 5,50 liber (160 Kč), třešňový svařák s brandy 7,50 liber (210 Kč), dát si můžete i punčový svařák s rumem za stejnou cenu.

Samostatný stánek má britský gin, který má v logu i v názvu tradičního strážce Londýna - beefeatera.

A co nealko?

Narazíte tu i na různé míchané a většinou alkoholické horké i studené drinky, jejich ceny se pohybují od 5 do 8 liber.

Pro děti je tu horká čokoláda. Obyčejná je za 3,50 liber (100 Kč), vylepšit ji můžete oblíbenou šlehačkou a marshmallows za 4,50 liber (130 kč).

Studené nealkoholické nápoje v plechovkách, jako je např. cola, tu stojí 2,50 (70 Kč) a čistá voda 2 libry (56 Kč).

Vánoční kabaretní show

Oslavy vánočních svátků provází samozřejmě kulturní program. Ovšem jde o velmi specifický program, ne jen zpívání vánočních koled. A mnohdy si za něj připlatíte.

Pro děti do sedmi let tu je např. speciální vánoční diskotéka a zábavný program ve stylu "stand-up comedy". Nekoná se však každý den, pouze v určené dny. V Comedy Club 4 Kids vás vyjde nejlevnější vstupenka na 12,50 (350 Kč), dražší pak na 18,50 liber (520 Kč), záleží, kde chcete sedět. Za disko si zaplatíte 12,50 liber.

Letošním velkým lákadlem je ovšem kabaretní a artistická show v podání cenami ověnčeného souboru La Clique. Umělci se po světovém turné vracejí na 9 týdnů právě do Londýna s velkou vánoční show, která láká na to nejlepší z artistického, komediálního a kabaretního umění. Hraje se v Leicester Square Spiegeltent, který je nedaleko od náměstí.

Ovšem za tuto show, o které nemusíte pochybovat, že bude skutečně dechberoucí, si zaplatíte nemalé peníze, záleží, v jaký den půjdete a kde budete chtít sedět. Ta nejlevnější místa stojí kolem 22 liber (620 Kč), nejlepší lístky pak 85 liber (2400 Kč). Pokud se vydáte v týdnu, budou lístky nepatrně levnější. Zajímavé je, že pokud se vydáte jako skupina, budete mít vstupné lacinější. Ovšem už v tuto chvíli je show většinou vyprodaná a to se hraje téměř každý den, o víkendu dokonce 2x.

Vánoční Londýn je sám o sobě magický. Samozřejmě musíte počítat s velkými davy turistů, ale čeká vás velká porce zábavy a krásné památky. Londýnské trhy mají svou atmosféru, samozřejmě po setmění, kdy se celé město rozsvítí. Jen budete muset sáhnout trochu hlouběji do kapsy.