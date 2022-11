Anna (35) porodila předčasně, dcera váží 710 gramů: Lékaři zvládají zachránit i menší miminka

V Česku se denně narodí 23 nedonošených dětí. Předčasných porodů je zhruba sedm procent ze zhruba 110 000 dětí narozených každý rok.

Anna Edita shodou okolností pracuje v oboru gynekologie - porodnictví a situaci, kdy bude za dítětem dlouhé měsíce docházet na jednotku intenzivní péče, zažívá už podruhé.

„První dcera se před dvěma lety narodila předčasně, už ve třicátém druhém týdnu těhotenství a vážila 1990 gramů. Druhá se narodila teď v říjnu ve dvacátém čtvrtém týdnu a vážila 710 gramů a měřila 28 centimetrů,“ řekla Anna Edita Blesk Zprávám.

Důvodem, proč mladá žena porodila podruhé, je autoimunitní porucha. „Moje tělo vlastně v určitou chvíli přestane těhotenství tolerovat a začne proti němu bojovat a snaží se vypudit plod z těla ven. To je zřejmě příčina, neprokázala se u mě totiž žádná infekce,“ vysvětluje Anna Edita.

Nejčastější spouštěči předčasných porodů

Infekce jsou podle MUDr. Richarda Pavky, primáře superkoziliárního perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, nejčastějšími spouštěči předčasných porodů.

„Jedná se o infekce placentární, anebo jde o vaskulární změny na placentě. Samozřejmě je to částečně způsobeno epigenetickými faktory, ale hrají roli i genetické faktory. Ženy, které rodí předčasně, rodí opakovaně předčasně,“ uvedl primář.

Anna: Před porodem jsem plakala

„Karolínka nemá žádné výraznější problémy, které by mohly u nedonošeného dítěte nastat. Trochu bojuje s ventilátorem a dýcháním, ale to je běžná záležitosti u předčasně narozených dětí,“ pokračuje Anna Edita. Díky tomu, že pracuje v oboru, přistupuje k celé situaci jinak, než ostatní maminky. Je klidná, vyrovnaná.

Pak ale dodává: „Před porodem jsem plakala a po porodu také, když jsem věděla, co nás čeká. Samozřejmě, máte strach, bojíte se, v jakém bude miminko stavu, zda bude mít komplikace, zda vůbec přežije. Ale tím, že už mám vlastně 3 týdny po porodu a stav malé je už relativně uspokojivý, tak jsem více v klidu.“

První fyzický kontakt měla Anna Edita s malou Karolínkou až druhý den po porodu na neonatologickém oddělení, kdy si ji mohla vzít do náruče a držet za drobnou ručku. Šestý den po porodu si mohla dceru položit na hruď. Do nemocnice dojíždí každý den a bude dojíždět až do února. Tak dlouho musí být její dcera v inkubátoru.



Zapojení rodičů do péče

„Kdysi rodiče trnuli doma, čekali na telefonát z nemocnice a po třech až čtyřech měsících si přišli pro své miminko. Dnes je ta situace úplně jiná a chceme, aby se rodiče podíleli také na běžné ošetřovatelské péči,“ uvedl předseda České neonatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zbyněk Straňák, který je primářem novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí.

Zdravotnický personál rodiče zapojuje do péče i o děti v inkubátorech, které někdy v nemocnici tráví i několik měsíců. „Přítomnost rodičů, těsný kontakt, společný pobyt, doteky a všechny smyslové vjemy pomáhají pozitivně dalšímu vývoji dítěte. Víme, že v tomto ohledu je spolupráce rodičů s personálem naprosto nenahraditelná,“ uvedla zdravotní sestra z neonatologie U Apolináře Zuzana Tomášková.

I dítě vážící 450 gramů má šanci

Podle Plavka se personál nemocnice momentálně stará o dítě, které váží 450 gramů. Ale jak uvádí, hmotnost není při záchraně předčasně narozeného miminka rozhodující. Záleží, jak je vyvinuté.

Podle lékařů se díky pokrokům v medicíně daří zachránit bez významných zdravotních následků čím dál menší děti. Těch nejvíc nezralých, narozených před 28. týdnem těhotenství, je ročně asi 400. Posun je podle Richarda Plavky obrovský. „Předčasně narozené děti dnes zachraňujeme mezi 22. a 24. týdnem. A mají velmi reálnou šanci na to, aby prožily kvalitní život,“ řekl.

Zdravotní komplikace předčasně narozených

Přesto si ale podle lékaře předčasně narozené děti zdravotní komplikace do života často odnášejí. Liší se podle toho, v kterém týdnu se narodí a jakou zdravotní péčí na jednotkách intenzivní péče projdou. „Obecně je to od neurologických po senzorická postižení, do určité míry i psychologická. Hodně se z nezralých dětí rekrutují ADHD syndromy, což jsou hyperaktivní děti,“ řekl.

První dcera Anny Edity ale žádné problémy nemá. „V jednom roce už byste na ní nepoznali, že se narodila předčasně. Teď jsou jí dva roky, už mluví ve větách, umí říct, kolik jí je let, jak se jmenuje, rozpoznává barvy, zvířátka,“ říká maminka hrdě.

Jako zdravotnice Anna Edita maminkám radí, aby během těhotenství nekouřily, nepily alkohol, užívaly vitamíny. „A hlavně, při náznaku jakýchkoliv potíží kontaktujte svého gynekologa. Já říkám, že pořád lepší přijet dvakrát zbytečně než jednou pozdě,“ vzkazuje nastávajícím maminkám Anna Edita.

Maminky, není to vaše vina

A pokud se vám dítě narodí předčasně? „Maminkám bych doporučila hlavně nezoufat a nedávat si to za vinu, protože až na nějaké vzácné případy, za to ženy nemohou, že porodí před termínem. Každá žena, když se chystá být matkou, chce pro dítě to nejlepší a bojí se o něj, ale je třeba neklesat na mysli a věřit neonatologům, že se dokážou o jejich dítě postarat. Je třeba mít psychiku nastavenou pozitivně, protože ta pozitivní síla, kterou vysílá žena ke svému předčasně narozenému dítěti, pomáhá,“ uzavírá Anna Edita a vyráží za svou dcerou.

Rodinám, kterým se nedonošené děti narodí, pomáhá organizace Nedoklubko. Podle jeho zástupkyň jsou pro ně zásadní informace od rodičů, kteří mají stejnou zkušenost.