Lidé nakupují méně, českým mlékárnám klesá odbyt. Zdražování výrobků bude pokračovat

„Lidé nakupují méně. Odbyt českých mléčných výrobků klesl za první pololetí o 6,8 procenta. V současné době mi hlásí mlékárny pokles odbytu o deset, dvanáct, některé až o dvacet procent. A bude pokračovat zdražování výrobků,“ řekl Kopáček.

Většina mlékáren zdražila od 1. října nebo od 1. listopadu. Kopáček čeká další zvýšení cen od 1. ledna. Předpokládá, že na konci roku bude výkupní cena za litr syrového mléka 13 korun, což se podle něj musí v cenách projevit. Mlékárny zdražily v průměru od 25 do 40 procent. Ceny v obchodech ale stouply ještě víc, kvůli maržím řetězců. Zatímco před rokem byla cena syrového mléka devět korun za litr, nyní je 12,6 Kč. Do ceny mléčných výrobků se podle Kopáčka promítá ze 70 až 80 procent.

Snižte DPH, prosí mlékárny

V Česku se ročně vyrobí lehce přes tři miliardy litrů mléka. Do českých mlékáren dodají zemědělci 2,5 miliardy litrů. Česká republika vyveze ročně 1,1 miliardy litrů, dovoz je kolem miliardy litrů. „Pořád dovážíme méně než vyvážíme. Loni se vyvezlo 22 procent mléčné suroviny z Česka do zahraničí. Od Nového roku bude v republice nově chybět 70.000 až 100.000 litrů mléčné suroviny denně, víc dodavatelů bude vyvážet. Zemědělci požadují (výkupní) cenu srovnatelnou hlavně s Německem, kde se dnes platí kolem 15 korun za litr. Naši zemědělci si tím trošku podřezávají větev sami pod sebou - až to bude znamenat ukončení činnosti řady českých mlékáren, ty německé si budou diktovat ceny,“ řekl Kopáček. V ČR je 1345 dodavatelů mléka do všech českých mlékáren.

Náklady mlékařů na materiál meziročně vzrostly o 40 až 100 procent. Chybí papír, kartony, je málo hliníku, zdražily pohonné hmoty, cukr zdražil o 35 procent, rostou mzdy.

„Vláda sice rozhodla o zastropování cen energií, ale netýká se to velkých podniků jako Madeta, Olma Olomouc, Mlékárna Hlinsko,“ řekl Kopáček. Mlékaři volají po tom, aby vláda snížila sazbu DPH pro mléčné výrobky. V Česku je 32 průmyslových mlékáren.

V zemi také klesá počet dojných krav. Zatímco v roce 1989 jich bylo 1,2 milionu, nyní je to asi čtvrtina tehdejšího stavu, kolem 360.000 zvířat. Významně ale stoupla dojivost: před 33 lety dojila jedna kráva 3800 litrů ročně, teď je to podle Kopáčka 9183 litrů ročně.