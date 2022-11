Zaplatit vodné a stočné bude náročné. Ceny stoupnou až o 30 procent

Původně vodárenské společnosti hrozily zdražením dokonce o 50 %. Pomohlo však, že byly zahrnuty do zastropování cen za energií. „Ten růst cen ve vodárenství nepostihne jenom energie. Bude ve všech dalších komoditách, počínaje stavebními pracemi, cenami chemie, bez které se nedá vyrábět pitná voda ani čistit ta odpadní. To znamená, že ten růst cen bude někde v intervalu 10 až 30 procent,“ řekl Blesku ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) Vilém Žák.

Běžná tříčlenná domácnost tak v závislosti na regionu a spotřebě může zaplatit o cca 3 tisíce ročně navíc. Žák dodává, že vodárenské společnosti po celý letošek nezdražovaly, byť měly důvod. „Vodárenství fungovalo protiinflačně a kompenzovalo růst cen jiných odvětví. Vodárny to prostě nesly na svých bedrech,“ tvrdí.

Kasírují naschvál?

Ekonom ale varuje, že ta skutečnost může mít i odvrácenou stranu. „Část problému je, že vodárenské společnosti mají v tom daném místě monopol. Vysoká cena jim může vyhovovat i poté, co jim klesnou náklady v souvislosti se zastropováním cen energií a snížení nákladů třeba nepromítnou do koncové ceny,“ řekl Blesku Štěpán Křeček, který je také poradcem premiéra. Upozorňuje však také, že často vodárny dodávají jen studenou vodu, největší energetický výdej, což je ohřev, leží na teplárnách a až to výrazně ovlivňuje cenotvorbu.

Plzeňákům, těm je hej!

Redakce Blesku obeslala společnosti zajišťující vodu ve velkých městech Čech a Moravy. Většina z nich odpověděla, že se teprve rozhoduje o nové cenotvorbě. „Jsme uprostřed jednání s vlastníkem infrastruktury, takže jestli voda zdraží a případně o kolik, bude známo ke konci listopadu,“ řekla Blesku Andrea Rabasová, mluvčí Středočeských vodáren. „V tuto chvíli ještě ceny pro rok 2023 nejsou stanoveny. Budou výsledkem jednání s vlastníky vodovodů a kanalizací – městy a obcemi – a budou probíhat v listopadu,“ napsala také mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

To v Plzni mají „pohodu“, vše má pod kontrolou magistrát a rozhoduje politicky. „Stoprocentním akcionářem společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s., je město Plzeň, které sdělilo, že vodné a stočné v Plzni pro rok 2023 nechce zdražovat,“ informovali Blesk. Menší štěstí mají v Praze. „Rada hl. m. Prahy i Zastupitelstvo hl. m. Prahy na začátku letošního roku schválily střednědobý investiční plán do vodohospodářské infrastruktury, který mimo jiné počítá i se zvyšováním ceny vodného a stočného o dva procentní body nad celoroční míru inflace. Proto předpokládáme, že cena vodného a stočného od 1. ledna 2023 stoupne v Praze o cca 18,5 procenta,“ řekl Tomáš Mrázek, mluvčí Pražských vodáren a kanalizací.

89, tolik litrů je průměrná denní spotřeba vody na osobu.