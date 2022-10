Premiérka to schytala za „macho“ outfity. Zapomeňte na Macronovou, inspirujte se doma, radí expertka

Britská premiérka Liz Trussová by se při výběru outfitů měla inspirovat Kate Middletonovou, píše britská manažerka a politička Helena Morrisseyová pro Daily Mail . Princezna z Walesu se totiž obléká tak, jak by moderní žena měla, kdy působí profesionálně, ale nebojí se dát najevo svoji ženskost, zatímco Trussová je svým stylem trochu zaseknutá v minulosti.

Obě dvě přední dámy britského politického života byly nedávno ve stejný den na veřejnosti viděny v šatech Forever dress od značky Karen Millen. Zatímco manželka následníka trůnu prince Williama však šaty doplnila ladícím páskem a jemnou, skládanou sukní, britská premiérka si místo toho vybrala široký kožený pásek a vážně působící tužkovou sukni.

To podle autorky odpovídá přežitým představám o tom, jak by se měly silné ženy oblékat, vycházejícím z první dekády tohoto milénia a dnes již ikonických šatů Galaxy dress od Rolanda Moureta. Ty sice byly velkým pokrokem od první vlny dámských kostýmků z 80. let, které byly typické například ramenními vycpávkami, ale i tak byly velmi upnuté a nepohodlné.

Konec smuteční černé: Princezna Catherine zazářila ve žlutých šatech a vzdala hold bohyni plodnosti!

Místo fádních kostýmků ženské kousky

Ženy by místo fádních kostýmků, vycházejících z mužských obleků a mužské etikety, měly nosit spíše oblečení, ve kterém se cítí dobře a samy sebou. Měly by také vést jako ženy - s empatií a sebevědomím, ne jen jako „čestní muži“. Morrisseyová to ukazuje na svém příkladu – když začala svoji kariéru ve finančním sektoru v New Yorku na konci 80. let, oblékala se podle tehdejších konvencí v tmavých, vycpaných kostýmcích, díky kterým cítila, že lépe zapadá do velmi maskulinního světa. Když ale změnila práci a začala se oblékat tak, jak odpovídalo jejím představám, zlepšilo se i to, jak ji vnímali její kolegové. Najednou působila sebejistěji, kompetentněji a cítila, že má kontrolu nad svou prací.

Proto jsou i dnes jejím preferovaným outfitem na velkou prezentaci jednoduché šaty v jasné, ženské barvě. Co se týče podpatků, tak má ráda takové, které ji dělají vysokou a vzpřímenou, ale ve kterých zároveň může chodit či stát. Jedná se tak o typicky ženské kousky, díky kterým se ale zároveň cítí sama sebou.

Trussová „sestřelila“ ministra financí. Ve vládě vydržel jen 38 dní, nahradí ho vlivný konzervativec

Obamová či Clooneyová jsou hvězdy, Trussová či Macronová tolik ne

Jak se správně oblékat ukazuje Morrisseyová i na příkladu několika silných, sebevědomých žen. Díky svému výbornému vkusu, ve kterém dokáže kombinovat jasné barvy, odvážné vzory a mnoho různých střihů, by tak například mohla Michelle Obamová sloužit jako vzor pro ženy, které chtějí působit profesionálně a zároveň se cítit stále samy sebou. Dalšími ženami, které na veřejnosti vždy vypadají skvěle a můžou sloužit jako inspirace, jsou pak například Amal Clooneyová či španělská královna Letizia. Naopak stejně jako Trussová je dle Morriseové na dnes již přežitých představách o tom, jak by se žena měla na veřejnosti oblékat, zaseknutá manželka francouzského prezidenta Brigitte.

Liz Trussová neměla lehký nástup do funkce premiérky. Krátce po jejím nástupu zemřela po více než 70 letech na trůně královna Alžběta II. a následně vyvolal bouři nevole Trussovou a jejím ministrem financí Kwasi Kwartengem představený „mini rozpočet“. Trussová už byla nucena části navrhovaného rozpočtu stáhnout a Kwarteng již byl dokonce donucen ze své pozice odstoupit. To ale neznamená, že by se měla Trussová snažit působit „víc macho než muži“. Naopak, více ženské vystupování by jí mohlo podle Morrisseyové pomoct. „Podpořit, pomoct růst, inspirovat – to jsou všechno schopnosti, ve kterých ženy excelují. A šatník, který takovou zprávu podpoří, není vůbec k zahození.“