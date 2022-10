Zemřel Jan Gottvald mladší (†55). Jeho vyšehradská akce za covidu stála Prymulu křeslo ministra

Na zástavu srdce zemřel syn známého fotbalového funkcionáře Jan Gottvald mladší. Zesnul ve středu v centru Prahy na Jungmannově ulici, krátce po schůzce na magistrátu. Gottvald se dostal do povědomí veřejnosti poté, co zorganizoval v roce 2020 akci na Vyšehradě uprostřed nejtvrdších restrikcí. Účastníkem posezení byl i tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula – a tvrdě za to zaplatil. Poté, co jej odhalil Blesk, podal rezignaci.