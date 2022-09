Řidiči, pozor: Poslední možnost, kdy natankovat benzin levněji. Od soboty skokově zdraží

Nižší spotřební daň začala na přechodnou dobu platit od 1. června. Místo 12,84 Kč za litr se odvádělo jen 11,34 Kč, tedy o 1,50 Kč méně. Tehdy na mnoha pumpách klesla cena téměř ze dne na den o 1,80 Kč (díky proměnnému DPH).

Od zítra bude zase po staru. „Ve chvíli, kdy se zlevňovalo, tak se to rychle přeneslo do koncových cen. Když jde ale o zdražení, tak se to přenese ještě rychleji. Řidiči by si měli rychle natankovat,“ říká Štěpán Křeček, hlavní ekonom BHS.

Podle Petra Ondry ze sítě čerpacích stanic TANK ONO, která se zaměřuje na velký obrat a nízkou cenu, se prý hned v sobotu ale nezdraží. „Nevím jak ostatní, ale my si naplníme zásobníky a ještě v neděli bychom měli jet za sníženou cenu,“ řekl Blesku Ondra.

Podle Křečka to bude ale ojedinělé. „Seriózní pumpaři k doprodání zásob budou přihlížet. Jak jsme ale už viděli, mnoho takových jich není. Budou z toho chtít profitovat,“ myslí si Křeček.

Jak je to s naftou?

Snížená spotřební daň na naftu zůstává až do konce roku. Stále tedy platí, že je 8,45 Kč na litr a na cenu 9,95 Kč se vrátí až od 1. ledna.

Kdy se zase vrátí?

Cena benzinu klesla za poslední měsíc o 3 koruny. „Je to v důsledku pádu ceny ropy,“ vysvětluje Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. I když teď cena skokově vzroste, zase by podle něj měla klesnout. „Nejprve zdraží asi o korunu a pak se v polovině října vrátí na nynější cenu,“ myslí si Kovanda. „Návrat na nynější cenu bude trvat asi čtyři až pět týdnů,“ odhaduje naopak Křeček.