Kdo všechno má nárok na přídavek na dítě? Stát vytipoval 90 tisíc rodičů, všem pošle zprávu

Ministerstvo práce a sociálních věcí díky žádostem o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě vytipoval asi 90 000 rodičů, kteří by mohli mít nárok na přídavek na děti, ale nepobírají ho. Upozorní je na to v textové zprávě, řekl dnes novinářům ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministr je přesvědčen, že drtivá většina z nich nárok mít bude, do formuláře je ale nutné zadat aktuálnější data než v případě jednorázového příspěvku.