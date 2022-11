Z obyčejného kašle se vyklubala smrtelná nemoc: Ivana (57) mohla zachránit jen transplantace plic

Ivan (57) z Benešova celý život sportoval, žil zdravě. Před čtyřmi lety ho ale začal trápit kašel, který neustával. Došel si tedy za praktikem a ten ho odeslal ke specialistům. Ti se domnívali, že Ivan má plicní embolii, proto ho poslali do nemocnice, kde byl týden hospitalizovaný a užíval léky. Půl roku po návratu z nemocnice ale problémy s kašlem neustupovaly, naopak se zhoršily. Zlom přišel ve chvíli, kdy mu lékaři diagnostikovali plicní fibrózu – nemoc, která postupně mění plicní tkáň na nefunkční vazivo a pacient ztrácí schopnost dýchat.

Po vytrvalém kašli, který Ivana trápil i po hospitalizaci, znovu vyhledal odborníky

„Při CT vyšetření lékaři objevili změny na plicích a hned mě poslali na plicní kliniku. Tam jsem se dozvěděl, že mám plicní fibrózu v pokročilém stadiu. Nasadili mi léky, které však nezabíraly, a po půl roce mi lékařka sdělila, že jediné, co pomůže, je transplantace plic,“ popisuje Ivan a pokračuje: „Nebylo co řešit, hned jsem souhlasil, že do toho půjdu.“

Co je IPF?

Vzácná nemoc IPF poškozuje plicní sklípky, mění jemnou tkáň na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou, jizví se. Ubývá tak plochy na dýchání a nemocným nestačí kyslík ani když jsou v klidu. Nemoc se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. „To, že má pacient IPF, lze poměrně snadno poznat při poslechu plic fonendoskopem. Při nádechu a výdechu se ozývá zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu. Lze jej také přirovnat k rozepínání suchého zipu,“ říká . Martina Šterclová, Ph.D., předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). Pacienti s IPF často mají často i paličkovité prsty s nehty ve tvaru hodinových sklíček.

Bez správné léčby přitom idiopatická plicní fibróza výrazně zkracuje život pacienta. S léčbou se průměrné přežití nemocných může prodloužit na dvojnásobek.

Roční čekání na plíce

Ivan musel absolvovat 14denní sérii vyšetření a pohovorů, při nichž lékaři zjišťovali jeho kompletní zdravotní a psychický stav. Následně zasedlo konzilium odborníků, kteří na základě těchto zjištění rozhodli o Ivanově zařazení do transplantačního programu.

„Na plíce jsem čekal přibližně rok. Za tu dobu se můj stav postupně rychle zhoršoval, čím dál více jsem se zadýchával i při běžných denních činnostech. Posledního půl roku jsem už nebyl schopný fungovat bez kyslíkového přístroje,“ vysvětluje.

Při každém zazvonění telefonu s neznámým číslem byl Ivan v napětí, jestli volají z nemocnice. „Byl jsem připravený kdykoli vyrazit. Když mi zavolali, že pro mě mají plíce, šlo všechno velmi rychle. Musel jsem zařídit nejnutnější věci včetně toho, kdo se postará o dceru, protože manželka byla tou dobou zrovna na pohřbu člena rodiny na Moravě,“ popisuje Ivan.

Týden v umělém spánku

Sanitka přijela téměř okamžitě. Po příjezdu do nemocnice šel Ivan rovnou na sál. První dny po operaci byly pro něj a jeho rodinu krušné. Zůstal v umělém spánku a nebylo jisté, zda se probudí. „Trvalo týden, než jsem se probral, ale nakonec vše dobře dopadlo. Po probuzení jsem byl hodně oslabený, nemohl jsem mluvit. Jinak jsem se ale cítil dobře, nic mě nebolelo,“ popisuje Ivan.

V nemocnici strávil čtyři měsíce a pomalu se dostával do kondice. „Nastartovat oslabené tělo bylo náročné, ale po propuštění domů to šlo lépe, hlavně po psychické stránce,“ říká.

Covid-19 s tranpantovanými plícemi

Měsíc po návratu z nemocnice se Ivan vrátil do práce. Má vlastní stavební firmu a může pracovat z kanceláře nebo z domu, což považuje za velkou výhodu. Ivan užívá pravidelně léky, tzv. imunosupresiva, která tlumí imunitní systém, a zabraňují tak tělu, aby bojovalo proti cizímu orgánu. Zároveň pracuje na své fyzické kondici. Vrátil se k tenisu, cvičí na veslařském trenažéru a jezdí na kole. Zdravě se stravuje, nepije alkohol, snaží se vyvarovat situacím a místům, kde by se mohl nakazit nějakou infekční chorobou.

Nicméně covid-19 se mu nevyhnul. „Koronavirem jsem se nakazil až po transplantaci plic, ale nemoc u mě proběhla bez jakýchkoli příznaků, jsem očkovaný čtyřmi dávkami. Na to, že jsem nemocný, jsem přišel při náhodném testu,“ popisuje Ivan.

Nyní každé tři měsíce dochází na kontrolu k lékaři. Podstoupí vždy jaterní a krevní testy, rentgen a spirometrii, která hodnotí stav plicních funkcí. „Zatím se hodnoty funkce mých plic stále zlepšují, což je skvělé. Cítím se velmi dobře, nic mě už v životě neomezuje,“ uzavírá Ivan.