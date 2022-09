Postřik na plevel Roundup: Podle další studie poškozuje nervy, EU znovu probere zákaz

Výzkumů o možných zdravotních důsledcích glyfosátu existují desítky, ten poslední se věnoval zejména tomu, jak chemikálie ovlivňuje hlístice. To je druh červů, mezi které patří i nechvalně známé škrkavky. Mezi veřejností se těší spíše negativním konotacím, ale hlístice mají v celém ekosystému důležitou roli a ocení je i zahrádkáři, kteří bojují se škůdci – hlístice je požírají.

Vědci se zaměřili na hlístice Caenorhabditis elegans, v českém názvu háďátka obecné. Tito červové se hojně vyskytují v půdě a odborníci je rádi využívají jako modelové organismy, protože jde o první mnohobuněčný organismus, u něhož byl osekvenován kompletní genom. Autoři studie u hlístic pozorovali, jak reagují na americkou verzi Roundupu, britskou a samotný glyfosát (Roundup obsahuje celý koktejl látek, ale na všech trzích je jeho základem glyfosát).

Herbicid červům způsobil problémy. I když byl rozředěný na 300krát menší koncentraci, než jaká je doporučená, stejně u nich vyvolal křeče. Použití Roundupu navíc vyvolalo negativnější reakce než použití samostatného glyfosátu, takže výrobek zřejmě obsahuji i další nebezpeční ingredience. „Je znepokojující, jak málo rozumíme tomu, jak glyfosát ovlivňuje nervový systém,“ uvedl Akshay S. Naraine, vedoucí studie.

Už předchozí studie naznačily, že glyfosát má neurotoxické účiny, přičemž vznikla hypotéza, že chemikálie cílí na receptory GABA-A v mozku, které mají všechny organismy s nervovým systémem. Vědci u současné studie proto nechali vylíhnout i hlístice bez tohoto receptoru a červi po vystavení Roundupu zdaleka tak silné křeče neměli.

Problémem je, že lidé se rodit bez tohoto receptoru nemůžou, naopak u nich plní mnoho klíčových funkcí, regulací spánku počínaje, regulací nálad konče, tudíž existuje obava, že chemikálie může ničit nervovou soustavu i lidem, o zvířatech nemluvě. „Hlístice při tepelné zátěži zažívají křeče a naše údaje silně naznačují, že expozice glyfosátu a Roundupu zhoršuje křečové účinky,“ vysvětluje Naraine.

Možné rakovinné účinky

Roundup je celosvětově nejpoužívanější herbicid, a to jak z hlediska plochy, na které používá, tak v objemu. V roce 1974 s ním přišla společnosti Monsanto, kterou dnes vlastní německý agrochemický koncert Bayer. Roundup se používá jak v domácnostech – zná ho asi každý zahrádkář – tak na průmyslové úrovni.

Diskuze o tom, zda je jeho aktivní látka glyfosát nebezpečná nebo ne, probíhá už několik let. V Americe běží několik soudů, Bayer už i některá řízení prohrál a například Američanovi Edwinu Hadermanovi musí firma zaplatit 585 milionů korun odškodnění za to, že mu produkt podle jeho slov způsobil rakovinu.

Současný konsenzus úřadů ale je, že glyfosát rakovinu nezpůsobuje. Naposledy to znovu uvedla Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) letos květnu, podle ní není důvod klasifikovat látku jako potenciální karcinogen, ačkoliv Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny si myslí něco jiného.

„Výbor agentury ECHA pro hodnocení rizik (RAC) souhlasí se zachováním současné klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a toxické pro vodní organismy. Na základě rozsáhlého přezkumu vědeckých důkazů výbor opět dochází k závěru, že klasifikace glyfosátu jako karcinogenu není oprávněná,“ uvedl evropský úřad.

Rozhodnutí se odkládá

Toto stanovisko je důležité z toho důvodu, že povolení pro používání glyfosátu v Evropské unii platí jen do prosince 2022, poté budou muset politici znovu zasednout a rozhodnout, jak s chemikálií naložit dále. Rozhodnou na základě právě i slov ECHA, která musí společně s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) poskytnout kompletní odborné zhodnocení.

Obě agentury nicméně uvedly, že to do prosince nestihnou, nahromadilo se podle nich extrémní množství připomínek. Jako nový termín stanovily polovinu roku 2023. Očekává se tak, že Evropská komise v prosinci povolení pro glyfosát minimálně na kratší dobu opět prodlouží, protože jí nezbude nic jiného.

Při posuzování bezpečnosti látky hrají roli právě vědecké studie. Server The Guardian ale s odkazem na Institut pro výzkum rakoviny spadající pod Lékařskou univerzitu ve Vídni uvádí, že jen dvě z jedenácti studií, za kterými stojí subjekty agrochemického průmyslu a které byly odeslány evropským regulátorům, splňují mezinárodní vědecké standardy. Obě dvě studie, které byly jediné v normě, sponzoroval přímo Monsanto.

Dlouhodobý cíl? Nepoužívat žádné pesticidy

Nehledě na to, jestli glysofát budoucí povolení dostane nebo ne, je dlouhodobý cíl Evropské unie snižovat závislost na pesticidech, kam se řadí i herbicidy typu Roundup. Do roku 2030 by spotřeba měla klesnout na polovinu. Česko podle ministerstva zemědělství používá těchto látek méně než je unijní průměr.