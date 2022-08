Vojta (12) má alergie, ekzém i astma, někdy se i dusil: Pomohl mu až pobyt v jeskyni

„Prvních 5 let Vojtova života jsme neřešili prakticky nic jiného než potravinové alergie. Silnou alergickou reakci měl hned na první zeleninový příkrm, který jsme se mu pokusili dát,“ popisuje paní Michaela.

„Reagoval na různou zeleninu i ovoce – první reakce byla na obyčejnou mrkev. Alergické záchvaty měl na potravinářská barviva nebo barviva v lécích, takže jsme měli hned od počátku ostrý start,“ vypráví paní Michaela. Několikrát musela volat záchranku, třeba v případě, kdy synovi dala dětský sirup proti horečce. „Začal po něm celý otékat a dusit se. Bohužel jsme nemohli vědět předem, co alergii vyvolá.“ K silné alergii se Vojtovi navíc přidal mokvavý atopický ekzém.

K alergii se přidalo astma

Léčba četných alergií a atopického ekzému je přes pediatra postupně zavedla ke specialistům ve FN Motol, kde se chlapce ujali jak dermatologové, tak imunologové. Ti vedle zjišťování alergenů nasadili léčbu, která měla za úkol zmírnit reakce Vojtova imunitního systému. „Kvůli alergiím jsme měli vypracované speciální očkovací schéma a některé vakcíny nemohl dostat vůbec, protože by na ně měl nebezpečnou imunitní odpověď,“ vysvětluje paní Michaela. Jako by zdravotních problémů nebylo málo, lékaři Vojtovi diagnostikovali také astma.

Co je speleoterapie?

Přesto Vojta sportoval – především plaval, hrál fotbal a florbal. „Lékaři mě přesvědčovali, ať vydržíme, že se imunitní systém dítěte stále vyvíjí a že alergie by se měly časem zmírnit. Vojtu také s astmatem a ekzémem posílali na ozdravné lázeňské dětské pobyty, ale nebylo to ono. U některých lázeňských ozdravných pobytů jsem měla pocit, že se zasekli v době před 40 lety, alergikovi se bohužel nedokázali vůbec přizpůsobit. A zdravotní efekt také nebyl valný,“ vzpomíná maminka.

Při hledání alternativ náhodou narazila na speleoterapii – ozdravné pobyty v jeskyni v Ostrově u Macochy. Speleoterapie v Česku funguje přes 40 let, přesto o ní mnoho lidí netuší. Jedinečné prostředí, které v jeskyni panuje, umí posílit imunitu, a děti pak lépe čelí jak své nemoci, tak infektům.

Speleoterapii hradí pojišťovny

„Krasová jeskyně v Ostrově u Macochy je nyní v tuzemsku jedinou, která se využívá pro speleoterapii. Není volně přístupná veřejnosti, což se odráží mimo jiné na čistotě vnitřního prostředí. Její pozitivní vliv na zdraví dětí uznávají dětští lékaři, alergologové a imunologové a speleoterapii hradí zdravotní pojišťovny. Zájem o pobyt v ní je obrovský, a proto jsme se rozhodli nahradit starou léčebnu novou, o větší kapacitě a v blízkosti jeskyně. Děti a jejich rodiče budou mít k dispozici 75 lůžek. Zvýší se i kapacita pro pobyt dětí s doprovodem, doposud jsme pro ně měli pouze 7 pokojů, nyní jich bude 30. Budeme mít vlastní stravování, na děti čekají i nové procedury – Kneippův chodník, sauna či bazén se slanou vodou,“ říká MUDr. Kateřina Bednaříková, ředitelka organizace Jihomoravské dětské léčebny. Děti tráví v jeskyni 3 hodiny denně po dobu 15 dnů. V jeskynním prostředí cvičí, sportují, vše pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků.

Michaela: Už nevozíme dvě tašky léků

„Každý den jsme v jeskyni cvičili a hráli hry. Bylo to super,“ říká Vojta, který už ozdravný pobyt v Ostrově u Macochy absolvoval dvakrát. V jeskyních se mu lépe dýchá a po terapii se cítí mnohem lépe.

„Kamkoliv jsme dříve jeli, museli jsme s sebou vozit dvě tašky léků. Teď jich potřebujeme sotva třetinu. Vojta je mnohem odolnější vůči všem možným infekcím, nakonec i covid v nejhorším období pandemie dostal z naší rodiny jako poslední, a postupně se jeho fyzická kondice výrazně zlepšila,“ říká jeho maminka. Ve speleoterapiích rozhodně plánují pokračovat, více jak 20 dnů v jeskyni je podle Vojty znát i několik měsíců. A navíc si v podzemí užije se svými vrstevníky spoustu legrace.

Proč přibývá nemocných dětí?

Vliv jeskynního prostředí na respirační choroby je podle předsedy České aliance proti chronickým respiračním onemocněním prim. doc. MUDr. Milana Sovy nepopiratelný. „Za posledních 50 let významně stoupl výskyt astmatu a alergií. Mezi teorie, proč se tak děje, patří kromě znečištěného prostředí i to, že děti vyrůstají ve sterilním prostředí, nevytvářejí si přirozené protilátky, a jsou tak hypersenzitivní na vnější podněty. Chronická respirační onemocnění typu astma atp. jsou často důsledkem nepodchycených alergií v dětství. Cokoliv, co pomůže posílit schopnost organismu s vlivy prostředí bojovat a vyhnout se tak pozdějším dopadům na respirační systém, vítáme,“ doplňuje MUDr. Sova s tím, že by bylo zajímavé prozkoumat vliv jeskynního prostředí na stav postcovidových pacientů, kteří se stále potýkají s dechovými potížemi.