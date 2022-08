Země živitelka s Bleskem začala: Zeman poslal jasný vzkaz vládě, Nekula děkoval za počasí

Na zahájení tradiční akce dorazila řada politiků, na úvod zazněla česká státní hymna. Prezident Miloš Zeman, který se kvůli neuropatii dolních končetin, pohybuje na vozíku, při ní povstal. V projevu vyzval k zastropování cen energií na evropské úrovni. O krocích EU chce jednat vláda v rámci předsednictví. Podle Zemana je nebezpečné a škodlivé nedělat nic. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši.

Podstatným faktorem zvyšování cen energií je podle prezidenta zelený fanatismus, povolenky na emise se na růstu cen podílejí minimálně dvaceti procenty, uvedl. Zmínil zákon o cenách, který obsahuje i možnost jejich usměrňování. „Přimlouvám se o zastropování cen na celoevropské nebo i národní úrovni,“ uvedl.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) zvažuje kvůli situaci svolání mimořádné evropské rady pro energetiku. Podle Síkely jde o celoevropský problém, mělo by se tak najít celoevropské řešení. Uvedl, že jedním z možných řešení by bylo i stanovení maximální výše ceny energií. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,... tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl Síkela. Vedle zastropování cen později zmínil, že přistoupit by bylo možné také k diverzifikaci cen podle typu výroby elektřiny či lze „sáhnout do povolenek“. „Jsou to velice technické debaty, z nichž každá má své příznivce,“ uvedl.

Země živitelka je zpět po covidové pauze: Dorazil Klaus i Vystrčil, Zeman chybí

Fiala: Důležitá je potravinová bezpečnost

Potravinová soběstačnost je v podmínkách České republiky nereálná vzhledem k propojenosti světa. Je proto třeba se zaměřit na potravinovou bezpečnost, řekl v projevu premiér Fiala.

Dopady válečného konfliktu na Ukrajině na české zemědělství lze podle Fialy jen odhadovat. Zvyšují se ceny vstupů, ale současně roste v zahraničí poptávka a tím i hodnota zboží, konstatoval. Na rostoucí ceny vstupů, které mohou vést i ke zkrachování některých firem, poukazovali na výstavě zástupci zemědělců i potravinářů.

Česko se bude podle Fialy dlouho potýkat s riziky, které vyplývají z konfliktu v místech, odkud proudí obilí nejen na evropský kontinent a hlavně Afrika je na nich závislá. Podle premiéra je nemožné, aby bylo Česko potravinově nezávislé. Zákazník to podle něj není připraven zaplatit. Produkty ze zahraničí podle něj přinášejí větší výběr a nižší ceny. „Hlasují zákazníci tím, že si vybírají zboží,“ uvedl.

Země živitelka představí 600 vystavovatelů

Agrosalon nabídne odborný i doprovodný program. Lidé se seznámí se stroji, které dokážou snížit erozi půdy nebo zvýšit kvalitu podzemních vod, řekl předseda představenstva výstaviště Mojmír Severin. Poprvé spatří samochodný krmný míchací vůz i letošní novinku, prvního vinohradnického robota Bakus.

Česká zemědělská univerzita přiveze jeden z výsledků projektu zaměřeného na udržitelnou produkci potravin. Jde o ⁠Zembag, třívrstvý pytel na brambory, který umožňuje dlouhodobé skladování brambor při pokojové teplotě. Návštěvníci uvidí i historické zemědělské stroje. Akce zahrne i výstavu norických koní, šampionát v rychlostní střiži ovcí či ukázky skotu. Chovatelé přivezou rekordní počet hospodářských zvířat, 185 kusů masného skotu.

Země živitelka je největší akcí, kterou budějovické výstaviště pořádá. Loni ji navštívilo 97.500 lidí. Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních.