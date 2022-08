Politici o hlasování o nedůvěře vládě a ekonomické krizi: „Rady opozice nechceme!“ hlásá Výborný

Opozice nemá v souvislosti s předpokládaným hlasováním Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě žádný plán „b“, míní ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka. Naopak podle lídra opozičního hnutí SPD Tomia Okamury by ve Sněmovně byla možná dohoda na jiném půdorysu kabinetu. Oba politici to řekli v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Hlasování chce vyvolat opoziční hnutí ANO v případě, že premiér Petr Fiala (ODS) neodvolá ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Koalice se podle Kupky momentálně soustředí na řešení ekonomické krize v Česku a ne na problémy členské strany, klesající oblibu vlády mezi voliči chce řešit lepším vysvětlováním vládních kroků veřejnosti.

„Pan Rakušan mou důvěru má, s těmi kauzami se dokázal vypořádat,“ uvedl Kupka. Upozornil, že opozice nemá žádný plán B, opoziční strany by v případě odsouhlasení nedůvěry nebyly schopny složit novou většinovou vládu. Kupka v Partii dále uvedl, že na rozdíl od hnutí SPD koalice nechce podporovat Rusko a odkupovat od něj energetické zdroje, a dodal, že populistické kroky, které navrhuje opozice, by ještě zintenzivnily nárůst inflace.

Podle posledních průzkumů začalo přes 70 procent Čechů výrazně šetřit nejen při nákupu potravin. Podle Kupky se jedná o adekvátní reakci na světovou ekonomickou krizi, nad kterou má v tuto chvíli moc hlavně ruský prezident Vladimir Putin. Ministr ujistil, že Česku na zimu vystačí energie dovážená z Holandska a ta poskytovaná českými společnostmi. Finančně by rodinám měl ulehčit příspěvek na bydlení, podle Okamury by bylo nejefektivnějším řešením snížit DPH na vybrané potraviny po vzoru Polska, zvýšit slevy na poplatníka a na dítě.

Hlasování o nedůvěře poškozuje ČR v EU

Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že se vláda snaží všemi prostředky občanům usnadnit ekonomickou krizi, podle europoslance za Piráty Mikuláše Peksy by se ale mělo více pomáhat mladým rodinám. Důležitým krokem do budoucna je například valorizace příspěvků na děti, uvedl.

Vláda ovšem podle poslance Michala Šmardy (ČSSD) neví, jak se ke krizi postavit. „Vláda neměla mít prázdniny, měla fungovat a mít tyhle věci hotové. Musíte procovat. Není řešením, že všechno zdraží a vy potom část daní, co vyberete, rozdáte části lidí zpátky,“ uvedl. Kromě koalice kritizoval i opozici, která by podle něj měla předkládat jasná opatření, jak pomoct českým občanům. Vláda by zároveň měla v souvislosti s nákupem energií nastavit nejen cenové minimum, ale i maximum, dodal.

Koalice si od opozice nechat radit nechce, apeloval Výborný. „Nepotřebujeme hnutí ANO, aby nám radilo,“ upozornil. „Jsou to čistě bohapustné populistické návrhy.“ Výborný se vyjádřil i k hlasování o nedůvěře vládě, jedná se podle něj ale o „zabíjení času“, který by se jinak dal věnovat debatám o pomoci občanům. Proti jeho tvrzení se vyslovil poslanec Aleš Juchelka, podle kterého poslanec bez kontextu kritizuje šéfa ANO Andreje Babiše.

Hlasování o nedůvěře by mohlo poškodit vládu i v souvislosti s českým předsednictvím v Evropské unii. „Nemůžeme pracovat, protože Češi se nedokážou dohodnout,“ citoval Peksa potenciální myšlenky ostatních evropských vládních představitelů. „Českou republiku to poškozuje a teď máme vyšší odpovědnost a ne jen za Českou republiku.“