Na tuhle bouřku stánkaři v Hořoměřicích u Prahy jen tak nezapomenou. Na konci července se v obci konala Anenská pouť, měla to být slavnost, na které si děti i dospělí užijí odpoledne plné zábavy. Slávu ale překazil nečekaně silný a déšť a vítr, který během pár minut celou pouť doslova rozmetal na kusy. Město nyní řádění živlu ukázalo na záznamu z bezpečnostních kamer.

Psalo se 23. července, 13:35. Stánkaři na náměstí staví stánky a připravují pouť, venku svítí slunce a celá scéna vypadá jako letní idylka. Už za pár vteřin se ale začíná zvedat vítr a začíná pršet. Lidé začínají utíkat. 13:36 již vane tak silný vítr, že převrací stánky a rozhazuje zboží po celém náměstí. O dalších 30 sekund později létají vzduchem skoro všechny stánky, na zemi zůstávají jen lavičky. Pouť je rozmetaná po celém náměstí.

Ano, jen dvě minuty stačily na to, aby náhlý úder bouřky způsobil zkázu celé akce. Meteorologové pro tento jev mají název – šlo o tzv. downburst. Český ekvivalent pro toto slovo neexistuje, dal by se popsat jako obrovský objem studeného vzduchu doprovázený deštěm, který se rychle propadne k zemi a rozlévá se do všech stran. Patří mezi stejně nebezpečné úkazy jako tornáda nebo supercely, škody po něm bývají obdobné.

„Jak již víte, letošní Anenská pouť byla hned v začátku zasažena silným deštěm a větrem. Jak ničivý dokáže být živel i v našich zeměpisných šířkách, ukazuje kamerový záznam,“ uvedla obec k záznamu z kamer na facebooku. Zde také napsala, že se škody snaží řešit s pojišťovnou, ale zatím si není jistá, jaký bude výsledek. Během bouřky naštěstí nedošlo k žádnému zranění.