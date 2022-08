Trvalo to jen pár dní. Po masivním požáru v Českém Švýcarsku, který se hasičům již daří likvidovat, se na spálených místech pomalu zažívá objevovat první zeleň. Rostoucí rostliny ukázal mluvčí hasičů Martin Kavka, který rovněž přidal další dobrou zprávu – hasiči by mohli oheň kompletně uhasit do konce příštího týdne.

Příroda si vždycky najde cestu a v Českém Švýcarsku to můžeme pohrozovat doslova v přímém přenosu. Rozsáhlá spáleniště se už začínají zelenat, a to v místech, kde byl oheň uhašen teprve před pár dny. Jde o zelenou trávu, po které jistě bude následovat další flóra.

Vedení národního parku neplánuje zasažená místa zalesňovat, jak už v průběhu minulého týdne pro Českou televizi uvedl správce Václav Sojka. Naopak lesu bude dán volný průběh, aby se zregeneroval zcela sám. Počítá s tím také ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). „Může dojít k úpravě některých podmínek blízko katastrů obcí, ale v té velké části národního parku s největší pravděpodobností přírodní obnova zůstane,“ řekla.

Sojka podotkl, že České Švýcarsko má s touto přirozenou obnovou kladné zkušenosti. Příkladem je požár u Jetřichovic před 16 lety, po kterém už byste následky jen těžko hledali – místo je celé zelené, vyrostly na něm stromy… jediné, co na požár odkazuje, je jejich světlejší barva. „Rychle zde vyrostly břízy, k nim se připojily olše, je tam spoustu buků a borovic. Ten les je přirozeně smíšený a příroda si vše zasázela sama,“ uvedl správce s tím, že je radost na to pohledět.

To samé se očekává na místech zasažených současným požárem. Ekologové říkají, že zde také vyroste smíšený les, protože je pro oblast přirozenější. A první tráva naznačuje, že to nebude trvat tak dlouho. Nad celým procesem obnovy nicméně ještě proběhne diskuze, až bude požár cela uhašen.

Veřejně se do míst ještě nepodívá

K tomuto uhašení by podle hasičů mohlo dojít do konce příštího týdne. Sektory na jihu od řeky Kamenice, případně i soutěsky by mohli předat správě národního parku pravděpodobně v průběhu týdne, zřejmě dříve než v dříve zmiňovaný pátek. řekl Kavka.

Samotné předání uhašených sektorů podle Kavky neznamená, že do nich bude moci hned veřejnost. „Například v soutěskách jsou popadané stromy a jsou částečně požárem poškozené,“ uvedl. Přesnější termín předávání by mohli hasiči oznámit v pondělí, stejně jako předběžný harmonogram snižování jejich počtu nasazeného v národním parku. V pondělí do Hřenska zamíří ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), zúčastní se hasičského briefingu, prohlédne si místa zasažená požárem a pak bude společně s generálním ředitelem hasičů Vladimírem Vlčkem hovořit s novináři.

Hasiči se nyní soustřeďují na likvidaci skrytých ohnisek v oblasti v západní části skal nad Hřenskem, pod Pravčickou bránou a u vrchů Větrovec a Bouřňák. Budují také trvalé zdroje vody pro kritické oblasti, například u Pravčické brány. Hotový by měl být do několika dnů.

U požáru hasiči zasahují od 24. července. V Hřensku a okolí stále zůstává okolo 1000 hasičů, z toho je 450 dobrovolných, 430 profesionálních a zbytek tvoří podpůrný personál. Zhruba 700 hasičů je z jiných krajů a 300 z místních sborů v Ústeckém kraji. Počasí hasičům příliš nepomáhá. V sobotu se oproti pátku sice výrazně ochladilo, déšť byl ale v místě požáru spíše symbolický.