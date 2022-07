Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech na Písecku bude stát přes 100 milionů Kč. Na jaře by měla být hotová první část, návštěvnické centrum. Celá stavba ale potrvá několik let, řekla dnes ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová. Památník vybuduje právě muzeum. Vznikne na místě, kde stál za druhé světové války romský koncentrační tábor a od 70. let minulého století do jara 2018 vepřín. Demolice bývalého areálu vepřína dnes symbolicky začala, hotová bude do konce roku.

„Dnešní den je pro nás přelomový okamžik. Dlouho jsme se na něj chystali. Jsem velmi ráda, že Muzeu romské kultury byla dána čest, abychom to tady budovali, to také nebylo vůbec jasné. Je to obrovský závazek a není to jednoduché, protože výstavba budoucího památníku je velmi nákladná, ale věřím, že nás podpoří nejenom norská strana, ale i Česká republika, skrze ministerstvo kultury tu podporu máme,“ řekla Horváthová.

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že vepřín je „hrůzný odkaz“. „Skutečnost, že nám to trvalo tak dlouho stojí za kritičtější zamyšlení,“ řekla předsedkyně dolní komory.

„Vyrovnání se s vlastní minulostí předpokládá být připraven čelit i jejím temným stránkám. A to je nesmírně obtížné. Temné stránky nepatří ale pouze do historie. Temné stránky máme i sami v sobě,“ sdělila rovněž Pekarová Adamová, načež zmínila kritizvaná slova některých svých dřívějších kolegů.

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) promluvila o demolici vepřínu v Letech (22.7.2022) | reprofoto Twitter Markéta Pekarová Adamová

„Pokud se rasistických výroků dopouštějí i veřejní činitelé, jde o něco naprosto nepřijatelného. Obávám se, že demolice těchto stereotypů bude naší společnosti trvat podstatně déle než demolice vepřína,“ řekla šéfka Sněmovny.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) hovořil o „ostudném symbolu“ a omluvil se Romům, že rozhodnutí o demolici padalo tak dlouho.

Sazenice stromů daruje muzeu Karel Schwarzenberg

Demolice dnes začala jen symbolickým aktem, firma zahájí přípravné práce v pondělí 25. července, pak se bude bourat. Náklady na demolici nepřesáhnou 110 milionů korun, které na ně dal stát. Vepřín by měl být zbouraný do konce listopadu, krajní termín je konec roku. Nabídku na demolici areálu podalo 17 zájemců. Zakázku získala společnost AWT rekultivace. Stát koupil vepřín před čtyřmi lety.

Stavba památníku bude stát přes sto milionů Kč. Část by měly uhradit norské fondy a část stát. Muzeum chce příští rok zpřístupnit areál. Bude hotová první etapa, jejíž náklady by měly z velké části hradit norské fondy. „To má být budova návštěvnického centra se stálou expozicí a rekultivace pietního místa, těch provizorních hrobů. U (nákladů) památníku se pohybujeme někde přes sto milionů korun, on totiž celý ten areál je obrovský, přes sto tisíc metrů čtverečních, i celá rekultivace a osázení prostoru lesem jsou náročné,“ řekla ředitelka. Sazenice stromů daruje muzeu Karel Schwarzenberg, dodala.

Dnes si mohou lidé naposledy areál vepřína prohlédnout i za přítomnosti pamětníků a aktivistů.

V místě byl za druhé světové války koncentrační tábor pro Romy. V 70. letech minulého století tam vznikl vepřín. Stát ho v roce 2018 odkoupil za 450 milionů od firmy Agpi, která tam měla 13.000 prasat.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi. Poblíž letského nouzového hřbitova, který je asi 300 metrů od místa tábora, vznikl v roce 1995 památník a místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou.