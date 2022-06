Elektromobilů a hybridů se prodává stále víc, jejich cena na trhu se za sedm let skoro ztrojnásobila

Prezentace klienta: Toto není redakční text. Redakce Blesku nezodpovídá za jeho obsah

Od té doby elektromobilů a hybridů na sekundárním trhu pravidelně přibývá. V loňském roce už to bylo 2400 elektrických aut, jejichž cena se nejčastěji pohybovala okolo 630 tisíc korun a 5801 hybridních modelů s cenovým mediánem 550 000 korun. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně zpracovává společnost AURES Holdings, provozovatel sítě autocenter AAA AUTO a Mototechna.

„Elektromobily a hybridy se v posledních letech stávají běžnou součástí nabídky prakticky všech výrobců automobilů. S množstvím nových modelů na trhu pochopitelně přibývá i aut, která se po určité době stanou ojetinou a objeví se v nabídce na sekundárním trhu. V tomto segmentu zatím stále dominují hybridní modely, které celkem konzervativní čeští zákazníci berou jako logický mezistupeň od spalovacího motoru k elektromobilu. Při současných cenách pohonných hmot je úsporný hybridní model pro mnoho zákazníků zajímavou alternativou,“ říká Petr Vaněček, provozní ředitel AURES Holdings, provozovatel autocenter AAA AUTO a Mototechna.

Elektrické vozy, které se v nabídce na trhu objevují, se pohybují do tří let stáří. Do začátku covidové pandemie jejich věk pohyboval okolo 4 a půl let a hodně jich bylo ze zahraničí, dnes jsou to vyloženě zánovní ojetiny do tří let stáří a tuzemského původu. Často se jedná o předváděcí vozy, případně vozy z firemních fleetů firem, které se snaží o ekologický přístup k provozu svého autoparku. Počet hybridních modelů v nabídce na tuzemském trhu je v současnosti dvojnásobný oproti plně elektrickým autům, v loňském roce to byl téměř dvou a půl násobek. Cenově jsou hybridní modely mezi ojetinami v nabídce dostupnější, než čisté elektromobily. Oproti čistým elektromobilům je nejčastější pořizovací cena přibližně o čtvrtinu nižší. Stejně jako u elektromobilů jsou nejčastěji nabízeny zánovní auta, s nájezdem okolo 30 000 kilometrů a ve stáří mezi dvěma a třemi lety. Paleta TOP 10 modelů, kterých je na trhu nabízeno nejvíce, je u čistých elektromobilů pestřejší. Nejvíce bylo letos BMW i3, následovaly modely Tesla 3 a Tesla S a na čtvrtém a pátém místě je Škoda Enyaq a Nissan Leaf. U hybridů dominuje Toyota, mezi TOP 10 hybridními vozy je letos 7 modelů Toyoty a Lexusu a dva modely zastupují cenově zajímavé modely Suzuki a na desátém místě je Hyundai Ionic.

Sama společnost AURES Holdings má v současné době ve firemní flotile, která čítá přes 1800 aut, 50 vozů, které jsou buď plně elektrické, nebo hybridní a u dalších již objednaných čeká na jejich dodání. „V rámci naší skupinové ESG strategie chceme, aby do roku 2025 bylo alespoň 40 % firemních vozů hybridních nebo plně elektrických,“ dodává Vaněček.

VIDEO: Tisková konference AAA o elektromobilitě