AURES Holdings dál nabírá lidi, sezóna ojetin je v plném proudu

AURES Holdings ve své síti autocenter AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama aktuálně nabízí 159 volných pracovních pozic. Personální posílení je nutné vzhledem k vysoké poptávce po ojetých vozech a rekordním prodejům v celé síti, kdy se v letošním prvním čtvrtletí v rámci AURES Holdings prodalo nejvíce vozů za toto období roku během 30 let existence společnosti.

Nové pracovníky si rovněž vyžaduje rozvoj pobočkové sítě společnosti Driverama, která on-line obchoduje s ojetými vozy v Německu. AURES také zahájil vlastní talentový program, jehož cílem je hledat nové manažery přímo mezi stávajícími zaměstnanci.

„V České republice potřebujeme obsadit 98 pozic, na Slovensku 17, v Polsku 29 a v nové společnosti Driverama 15. Sezóna ojetých vozů je v plném proudu, zájem o auta je enormní, a proto potřebujeme personálně posílit. Volné pozice jsou napříč společností, od IT oddělení přes analýzu dat až k pozicím ve finančním oddělení či na pobočkách ve finančních službách pro zákazníky v Praze, Brně, Mladé Bolaslavi a Liberci. Na Slovensku pak hledáme na pozice do finančních služeb kolegy hlavně do Bratislavy. V Polsku jde o obdobné pozice a pozice v prodeji a výkupu ve Varšavě, Gdaňsku či Vratislavi. Pozice jsou při splnění kvalifikačních předpokladů vhodné i pro ukrajinské uprchlíky,“ říká Karolína Topolová, generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings.

Společnost se v posledních pěti letech zaměřila na snižování fluktuace, což se zejména v poslední době daří. „V oblasti retailu se fluktuace běžně pohybuje kolem 50 %. Nám se v České republice podařilo dostat na 21 % a v rámci celé skupiny na 22 %, což považuji za rekordně dobrý výsledek. Za zmínku stojí zejména snížení fluktuace v našem call centru na rekordních 31 %, zatímco obecně kontaktní centra v České republice v tomto parametru dosahují většinou 50 %,“ dodala Topolová.

AURES Holdings nově spustil projekt Talentového programu AURES 2022, zaměřeného na podporu interní mobility zaměstnanců. „Jednoznačně jsme se shodli, že je potřeba udržet klíčové pracovníky a posouvat je do manažerských pozic či pozic v jiných odděleních a divizích napříč divizemi a zeměmi, a tak je připravit na kariérní posuny v rámci naší společnosti. Zatím se tohoto programu účastní 60 kolegů ze všech zemí, kde působíme. Osmiměsíční talentový program bude naplněn on-line rozvojem, skupinovými workshopy, development centry a také poskytne talentovaným pracovníkům individuální podporu zaměřenou na sebepoznání, psychodiagnostiku a koučink,“ vysvětlila Topolová.

Při přípravě programu společnost vycházela i z pravidelného každoročního hodnocení zaměstnanců, ve kterém vedoucí manažeři označili 15 % zaměstnanců jako připravené posunout se na manažerskou pozici a u dalších 21 % vidí manažerský potenciál. Navíc 43 % manažerů samotných uvedlo, že se chtějí ve svých dovednostech dále zdokonalovat. Z průzkumu vyplývá, že to, co oceňují zaměstnanci nejvíce, je kombinace spokojenosti s nadřízeným, s kolegy, s atmosférou na pracovišti a seberealizací. „To opakovaně potvrzuje, že přestože jsme velká korporátní společnost, tak je tu stále rodinná atmosféra, již tvoří srdcaři, které baví jejich práce,“ uzavírá Topolová.