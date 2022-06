Spermageddon: Konec plodných mužů v roce 2040? Kvalitu spermií zhoršují plasty nebo i paracetamol

Za zhoršení kvality spermatu a poklesu mužské plodnosti se z běžných látek nejvíce podepisují plasty, dioxiny a paracetamol, který je běžnou součástí léků proti bolesti. Zjistila to nová studie vědců z univerzit v Londýně a Kodani, která vyšla v časopise Environment International. Pokles plodnosti podle autorů naznačuje úzkou vazbu mezi lidským zdravím a kvalitou životního prostředí v širokém smyslu slova, napsal list Le Figaro. Přední česká specialistka reprodukční medicíny Milada Brandejská navíc upozorňuje, že v roce 2040 už možná nemusí být k mání plodní muži.

Andreas Kortenkamp z Brunelovy univerzity v Londýně a Hanne Frederiksenová z Kodaňské univerzitní nemocnice porovnávali míru škodlivosti látek, které se vyskytují v každodenním životě. Moč stovky mužů v Dánsku testovali na 29 chemikálií.

S velkým náskokem jsou nejškodlivější látkou pro plodnost plasty. Největší váhu mají bisfenol A (BPA) a jeho náhražky (BPS, GMP), následují polychlorované dioxiny a další změkčovadla (ftaláty), některé parabeny a paracetamol. Podle odhadů výzkumníků je mediánová hladina těchto škodlivin, které jsou muži vystaveni, zhruba dvacetkrát vyšší než hladina, která už je považována za rizikovou. V některých případech vědci naměřili až stonásobné překročení limitu.

Problémy v ekonomicky vyspělých zemích

Pokles mužské plodnosti vědci pozorují už desítky let. Předpokládá se, že se na něm podílí řada faktorů, například strava, kouření, stres a vystavení některým běžným chemickým látkám. Největší problémy se objevují v ekonomicky nejvyspělejších zemích, uvádí profesor Pierre Jouannet z Pařížské univerzity Reného Descartese.

Z výzkumu, který provedl tým Shanny Swanové z Newyorské univerzity a který byl publikován v roce 2017, vyplývá, že průměrná koncentrace spermií u mužů ze západních zemí klesla v letech 1973 až 2011 z 99 milionů na 47 milionů spermií na mililitr. To představuje pokles o 50 až 60 procent za méně než čtyřicet let. Pozdější lokální studie ukázaly, že se tento problém nadále stupňuje. To potvrzují i čeští lékaři reprodukční medicíny.

Konec plodných mužů v roce 2040?

„Dneska když má muž kolem 15 milionů spermií, tak si můžeme zatleskat. Je ovšem potřeba si uvědomit, že s poklesem kvantity klesá i kvalita, která je zapotřebí k početí. Přeci jen spermii k vajíčku čeká poměrně dlouhá cesta a potřebuje být čiperná. Pesimistické předpovědi dokonce hovoří o tom, že po roce 2040 už nebude plodných mužů,“ vysvětluje přední specialistka reprodukční medicíny z kliniky Europe IVF Milada Brandejská.

Pozor na těsné spodní prádlo a kalhoty

Úměrně snižování počtu a kvality spermií roste počet párů, kterým „to“ přirozeně nejde. K tomu se přidává ještě další nepříznivá skutečnost, věk ženy. Od konce 20. století se průměrné stáří prvorodiček přehouplo přes 30 let. Kvalita vajíček přitom klesá od 30 roku života a po pětatřicítce jde dolů rapidně.

„Příroda to ženám tak nadělila. Ideální reprodukční věk je 20 až 25 let a žena s tím nic neudělá, ani kdyby se stavěla na hlavu. Zatímco muži by pro kvalitu spermií řadu věcí udělat mohli. Ale řekněte někomu dnes, ať se nestresuje, dodržuje životosprávu a nenosí těsné spodní prádlo a kalhoty, které zvyšují teplotu varlat, což spermie nemají rády,“ říká s úsměvem MUDr. Brandejská.

Lékařka: Plodnost muže není samozřejmost

Statisticky doložená pravda je přitom taková, že v případě páru s poruchou plodnosti drží černého Petra častěji právě muži. Udává se, že 25 % případů neplodnosti je na straně ženy, celá třetina pak na straně muže. Ve dvaceti procentech případů jde o souběh příčin obou partnerů a zbytek jsou neobjasněné příčiny. Ve více než polovině případů tak hraje nějakým způsobem negativní roli muž.

„Je to tak. Hodně mužů z toho bývá skleslých. Stále panuje takové přesvědčení, že u muže je reprodukční schopnost samozřejmá. Ale ono už je to skoro naopak,“ dodává Milada Brandejská.