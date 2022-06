Hackeři paralyzovali ŘSD a žádají obří výkupné za data. Ředitel zvažuje, že zaplatí!

Desítky milionů korun chtějí hackeři po Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za odblokování přístupu do jeho systémů a úložišť. Hospodářským novinám to řekl ředitel ŘSD Radek Mátl. Kybernetickému útoku čelilo ŘSD 17. května, data se ale stále nepodařilo obnovit. Potrvá to nejméně pět měsíců. Pozastavené je proto vypisování zakázek, což znamená, že se zpozdí i soutěže na stavbu silnic a dálnic. Mátl zvažuje, zda by nebylo výhodnější požadovanou částku zaplatit.