OKD kvůli válce na Ukrajině prodlouží těžbu černého uhlí o půl roku. A zvažuje ještě déle

Těžba černého uhlí na Karvinsku bude pokračovat do druhého kvartálu roku 2023. Schválilo to představenstvo OKD. Podle původních plánů měla těžba skončit letos. Vedení OKD zároveň zpracuje analýzu dalšího možného prodloužení těžby do roku 2025. Po dnešním jednání to novinářům ve Stonavě na Karvinsku řekli zástupci OKD a ministerstva financí.