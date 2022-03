Bývalá moderátorka a politička Jana Bobošíková (57) na svém facebookovém účtu zveřejnila smutnou zprávu. Navěky jí opustil manžel Pavel. V manželství, ve kterém by letos oslavili 36. výročí, vychovali dvě dcery, Janu a Pavlu. Pavel Bobošík (†58) podnikal v oboru sklářství a pobočky firmy měl od Evropy po Čínu či Rusko.

„Odešla má životní láska. Kdo jste měli Pavla rádi, věnujte mu vzpomínku. Děkuji,“ uvádi Bobošíková na svém Facebookovém účtu. Smuteční obřad se bude konat 22.3. v Letenském zámečku od 13 hodin. Na parte stojí, že Pavel Bobošík odešel po dlouhé, težké nemoci, se kterou statečně bojoval.

Bobošíkovi byli manželé od roku 1986, po třiceti letech soužití se opět vzali, a to v Katedrále Sv. Víta na Pražském hradě. Prodělali takzvanou konvalidaci, to znamená zplatnění civilního sňatku uzavřením nového, a to v kostele před příslušnou církevní autoritou. Svatbě ve svatovítské katedrále tenkrát sekundovaly i dvě dospělé dcery Bobošíkových Pavla a Jana.

Manžel Pavel několik let pracoval v Rusku, kde byl manažerem sibiřského oligarchy, a dcery Bobošíkové žily za velkou louží. Dříve pro Blesk uvedla „Manžel pracuje na Sibiři, dcera Jana je v Americe a Pavla v Kanadě, takže si opravdu nestěžuji, že bych neměla kam jet.„

Bobošíková je známá velkým počtem kandidatur do různých politických funkcí. Například v roce 2008 kandidovala za KSČM na prezidentku ČR, před samotnou volbou však kandidaturu stáhla.