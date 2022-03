Marionella prchla s dcerkou Karinou (2) před 11 dny z Chustu v Zakarpatské oblasti. „Nebýt války, zůstala bych,“ řekla. Očekávané miminko chtělo po cestě plné stresu na svět dříve, Alina se narodila už v 34. týdnu v Městské nemocnici. Miminko vážilo 2880 gramů a měřilo 48 centimetrů.

Oporou byl ženě manžel, zedník Jevgenij (33), který jezdí pracovat do Ostravy asi čtyři roky. „Porody jsou tu lepší než u nás. Dali nám čaj, jídlo, sestřička se každých pět minut chodí dívat na dítě. Je to super, je to jako někde v Americe,“ řekl Jevgenij.

Hledají větší byt

Mladá rodina má nyní k dispozici malý byt, ale ráda by co nejdřívě sehnala větší. Marionella i Karina prozatím dostaly roční povolení k pobytu, ale co s nimi bude dál, zatím netuší. Návrat do vlasti by si rodina přála, ale… „Dokud je tam válka, raději budeme tady v Česku, “ neskrývá Jevgenij.

VIDEO: Andrej Poleščuk o Ukrajině.

délka: 23:44.28 Video Epicentrum - Andrej Poleščuk Vera Renovica, Lukáš Červený

Novorozenou Alinu na svět přivedl lékař Boris Sivák, který pochází ze Slovenska. To se ukázalo být výhodou. „Čeština je pro Ukrajince nový jazyk. Pomáháme si při komunikaci tlumočnickými kartami. U Marionelly to nebylo potřeba. Ukrajinci totiž rozumějí slovenštině více než češtině,“ řekl.

