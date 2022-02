Tomáš Drahoňovský platil dlouhé roky za reportérskou a moderátorskou stálici na Kavčích horách. Z České televize sice odešel do soukromého sektoru, dává o sobě však vědět dál. Naposledy v souvislosti s nemocí, která ho postihla - alopecií, kvůli níž přišel o vlasy, řasy i obočí. Není sám. Stejný osud stihl i jeho sestru - scénáristku Terezu Drahoňovskou. Jen o něco dříve, než to nastalo u exmoderátora ČT, který nyní na twitteru sdílel svůj příběh a výraznou proměnu oproti loňskému roku.

Lidé ho byli zvyklí vídat na obrazovce České televize. Vousatý, černovlasý a charizmatický elegán se však z veřejnoprávního média vytratil a vydal se na další životní kapitolu do soukromé firmy - do světa pivovarnictví. Tomáš Drahoňovský je však dál aktivní na sociálních sítích. Na twitteru nyní přiblížil své zdravotní obtíže.

A to velmi otevřeně. „Kromě piva a osobních radostí a starostí poslední dobou zaměstnává moji mysl jedno slovo - alopecie. K sepsání tohoto delšího vlákna mě přiměl okamžik, kdy jsem kromě vlasů a vousů přišel i o obočí a řasy,“ uvedl Drahoňovský na sociální síti.

A začal popisovat svůj příběh a to, jak se vše postupně seběhlo. „Před rokem jsem vypadal o dost jinak. Čas od času mi sice trocha vlasů vypadla, když jsem zažíval nějakou delší stresovou etapu, ale nepovažoval jsem to za nic zvláštního. To všechno se začalo měnit na začátku léta,“ vzpomíná nyní.

„V tuhle chvíli je jasné, že se jedná o alopecii universalis - kompletní ztrátu všeho, co má folikuly. Má to výhody: nemusím se nikde holit. Ale i nevýhody. Třeba tu, že mi schází chlupy v nose,“ píše s nadhledem.

Exmoderátor ČT se přitom pouští i do hledání příčiny toho, k čemu u něj došlo. „Člověka až zaskočí, jak málo se o této nemoci ví. Jisté je, že folikuly likviduje hypertrofovana imunitní reakce. Ale co jí spouští? Někdo říká, že geny. Někdo, že stres. Studie se shodují: všechny výsledky jsou neprůkazné,“ upozorňuje.

Poděkování sestře

Drahoňovský se ohledně této nemoci pouští na twitteru do osvěty. Popisuje i možnosti léčby v podobě kortikosteroidů, nebo klinickou studii společnosti Pfizer na imunosupresiva.

„Já čekám na výsledky imunologického odběru. Jednou z variant je i reakce na očkování. Časově se zhoršení mého stavu shoduje s první dávkou Comirnaty. Asi by nebylo divu: po očkování na žloutenku jsem kvůli imunoreakci skončil v nemocnici,“ popisuje dál bývalý moderátor.

„Do té doby pracuju na tom, abych se přijal v nové podobě. Jen 10% lidí s universalis vlasy opět získá. Velká část z nich je navíc získá jen přechodně. Je to příležitost věnovat se spíš nitru než vnějšku. Spíš mysli než Instagramu. To, že se mi to snad daří, je velká zásluha mojí sestry Terezy. Viděl jsem na ni, kam směřuji a zjistil, že vnitřně mě to změní jen k lepšímu,“ vzkazuje statečný Drahoňovský.

Podpora veřejnosti i bývalých kolegů

„Veřejná služba jednou, veřejná služba navěky,“reagoval exmoderátor Drahoňovský na díky, která se snesla po jeho snaze osvětu a přiblížení své nemoci.

„Tome, drž se a hlavu vzhůru!“ napsal mu další známý moderátor ČT Martin Řezníček. „Když je hlava moc vzhůru, tak je mi zima,“ reagoval s humorem Drahoňovský. „Dobrý moderátor musí mít hlavně v hlavě, ne na hlavě. A to Tys měl. Vždycky,“ přidala se Světlana Witowská, která se Drahoňovského zeptala, jak mu je.

„Kromě toho srovnávání se s tím stavem jako takovým fajn. Nemá to žádné jiné projevy než to, že člověk prostě vypadá takhle. Svým způsobem je to vtipný: míval jsem na ČT někdy zlý sny o tom, že by mi vypadaly vlasy a musel jsem skončit s vystupováním v TV. Život je jako bonboniéra,“ napsal na twitteru Drahoňovský.

Sestru Drahoňovského stihly potíže během dovolené

Právě sestra Drahoňovského Tereza, spoluautorka úspěšné komiksové knihy roku 2020 Bez vlasů, přitom byla loni hostem podcastu Blesku, kde o alopecii otevřeně promluvila.

„Je to vlastně asi 4 roky, co mi poprvé začaly padat vlasy. Bylo to zrovna, když jsem byla na dovolené na Islandu. V době, kdy byste měli spíš odpočívat a nabírat energii, tak já jsem se docela nervovala, protože jsem vůbec nevěděla, o co jde. Objevila jsem si jednou ráno lysinku na hlavě a od té chvíle jsem neustále sledovala, že mi víc padají vlasy, začala jsem je neustále sledovat na polštáři ráno, během dne atd.,“ vzpomínala Drahoňovská pro Blesk.

„Bylo to víc a víc vidět, jednalo se o poměrně krátký časový úsek, co to trvalo. Za cca dva měsíce ty vlasy začaly padat tak, že už to nešlo zakrýt. Už nešlo jen o to řešit, o co se jedná, ale už jsem řešila i to, jak schovat, že mi ty vlasy vypadávají. Začala jsem nosit šátky, klobouky,“ říkala. Nakonec si hlavu oholila, vyrazila si koupit první paruku. Nyní už ale nic takového neřeší. Chodí s holou hlavou a nezažila jen psychicky náročné okamžiky, ale i vtipné scénky.