Propadlá stravenka může pomoci seniorům. Během pandemie se začali hůř stravovat

Našli jste v peněžence několik stravenek platných do 31. 12. 2021? Rozhodně je nevyhazujte. Přestože sami už si za ně oběd nekoupíte, můžete s nimi pomoci někomu jinému. Konkrétně seniorům, kteří si nemohou dovolit kvalitní stravu, ať už kvůli nedostatku financí nebo například nemoci. Propadlou stravenkou můžete také přispět k péči o seniory, kteří nemají rodinu, která by jim zajistila teplé obědy.

Z průzkumu neziskové organizace Seniorem s radostí vyplynulo, že se senioři během pandemie koronaviru začali hůř stravovat. Na vině je nižší soběstačnost, sociální separace a vyšší životní náklady.

„Začali se častěji stravovat vysoce průmyslově zpravovanými a trvanlivými potravinami, omezili přísun čerstvé zeleniny a ovoce a často se snížila i frekvence, ve které se stravují,“ uvedla Jana Rachno, zakladatelka organizace Seniorem s radostí.

Proto uvítala aktivitu společnosti Sodexo, která poskytuje firemní benefity. Ta nyní vybírá propadlé stravenky Sodexo a výslednou částkou pak podpoří seniory. Pokud se chcete zapojit a vlastníte prošlé jídelní poukázky, čas máte do konce února. Lístky je možné doručit přímo do Zákaznických center společnosti Sodexo Benefity v Praze nebo v Brně, nebo poslat do pražského Zákaznického centra poštou.

Na oběd seniorovi přispějete celou částkou na stravence

Lidé seniorům přispějí na jídlo přesně tou částkou, která je na stravence uvedená. Na konci února Sodexo Benefity spočítá, kolik peněz se vybralo a kolik obědů za ně bude možné uvařit. Následně organizace Seniorem s radostí naplánuje, jak velkému počtu důchodců bude možné oběd poskytnout. Stejně tak vytipuje starší obyvatele, kteří se nachází v nouzi a tuto pomoc potřebují.

„Vše je v tuto chvíli ve fázi příprav a další fáze budou probíhat v následujících měsících. Obecně ale jde vždy o proces vznikající na základě doporučení města a informací od místně příslušných organizací. V minulosti jsme díky dárcům rozváželi obědy i jednotlivcům a doufáme, že brzy bude doba k seniorům opět natolik příznivá, že to budeme moci opakovat,“ vysvětlila pro Blesk Zprávy Jana Rachno.

Zkušenosti s poskytováním jídla strádajícím už organizace Seniorem s radostí má. „V minulých letech jsme opakovaně obědy rozváželi na 6 lokalitách po republice. Seniory pro rozvozy jsme vybírali podle partnerských organizací a podle tipů od města. Obdobně budeme postupovat i nyní. Na základě informace o celkem vybraných prostředcích domluvíme s výdejním místem daný objem obědů a ty následně budeme doručovat v daných lokalitách buď jednorázově, nebo po dobu několika týdnů,“ dodala Jana Rachno.

Loni se vracení stravenek vyplatilo

Letos je to druhý rok, co Sodexo Benefity vybírá staré stravenky pro dobrou věc. Vloni se jim dokonce povedlo věnovat lidem ve špatné situaci přes 100 tisíc. „Minulý rok jsme poskytli finanční dar ve výši 138 tisíc Kč České federaci potravinových bank. Ta je využila na provoz potravinových bank, které každý den po celé ČR pomáhají matkám samoživitelkám, osamělým seniorům, sociálně slabým rodinám a dalším lidem v hmotné nouzi. Navázali jsme tím tak na sbírku potravin, kde jsme s podporou našich zaměstnanců darovali potravinovým bankám 2 500 kg potravin,“ uvedla pro Blesk Zprávy tisková mluvčí Sodexo Benefity Tereza Knířová.

A jak nápad s „vratnými“ stravenkami vznikl? „V minulosti se na nás obraceli lidé, kteří našli v šuplíku naše papírové stravenky Gastro Pass s propadlou platností, jestli by je nemohli alespoň darovat charitám. Propadlé stravenky ale samy o sobě charitě nepomohou, protože jimi již jídlo uhradit nelze. Nápad se nám zalíbil a rozhodli jsme se podpořit naše uživatele v dobrém úmyslu. Stravenky nám mohou vrátit zpět a my za jejich celkovou hodnotu věnujeme finanční dar na dobrou věc,“ dodala Knířová.