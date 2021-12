ONLINE: Češi i svět slaví příchod roku 2022. Úrazů se silvestrovskou pyrotechnikou přibývá

Pražští hasiči do jedné hodiny ranní vyjížděli celkem ke 42 požárům, které způsobila zábavní pyrotechnika. Záchranáři na Václavském náměstí ošetřili celkem 6 osob, z toho 2 odvezli do nemocnice. Na Staroměstském náměstí ošetřili celkme 4 osoby, z toho jednu osobu transportovali do nemocnice. „Celkově jsme za Silvestrovskou moc řešili už 5 úrazů pyrotechnikou a 14 výjezdů bylo v přímé souvislosti v oslavami Nového roku," uvedla tisková mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.