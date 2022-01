Nový rok 2022 ONLINE: Řada změn, zranění v Česku a mrtví u sousedů. Podívejte se, jak slaví svět

Od 21:00 posledního dne roku 2021 do dnešních 02:00 hasiči v Pardubickém kraji vyjížděli k deseti událostem, z toho v sedmi případech šlo o požáry. Dvakrát pomáhali otevírat uzavřené prostory. Například necelou hodinu po půlnoci hasiči likvidovali požár zbytku rachejtlí hořících u kontejneru v pardubické čtvrti Rosice. Krátce na to likvidovali požár jasanu v Zámrsku na Orlickoústecku, požár dvou plastových kontejnerů v Blatě u Pardubic a požár kontejneru v Ústí nad Orlicí. „Požáry budou mít pravděpodobně stejnou příčinu, a to pyrotechniku,“ uvedla mluvčí Vendula Horáková..

Zhruba hodinu po silvestrovské půlnoci vyjížděli k nehodě osobního auta do Heřmanova Městce na Chrudimsku. Auto skončilo převrácené na střeše, nehoda se obešla bez zranění.

Uplynulé silvestrovské oslavy se počtem zásahů hasičů nijak výrazně nelišily od předchozích tří let.