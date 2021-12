E-shopy a kamenné obchody mají jiná pravidla

Chcete vrátit dárek? Tak na nic nečekejte! Záleží ale na tom, jestli jde o zboží koupené v e-shopu, nebo v kamenném obchodě. „Pokud je dárek z e-shopu, lze využít práva na odstoupení od smlouvy, tedy vrátit ho. Tuto možnost v období Vánoc obchodníci často umožňují s delším časovým odstupem od zakoupení, dokonce ji nad rámec zákona poskytují i některé kamenné obchody,“ říká Zelený.

V kamenných obchodech ale zákon vracení ani výměnu nijak negarantuje. Záleží na vstřícnosti obchodníka. Ten může mít různě nastavené podmínky ohledně lhůt, povinnosti dodat původní visačky, originální obaly apod. Navíc vám může obchodník nabídnout výměnou jiné zboží nebo poukázku na další nákup. „Obchod může požadovat i předložení originálu účtenky,“ uvádí Zelený.

V e-shopech je vrácení snazší

Nákup v e-shopu je nákup »na dálku«, proto platí jiná pravidla než pro kamenné obchody. Bezdůvodně odstoupit od smlouvy a vrátit zboží je možné do 14 dnů od jeho převzetí.

● Nejsnazší je odstoupit od smlouvy e-mailem nebo přes online formulář. Pokud odstoupení od smlouvy oznámíte telefonicky, může být problém hovor prokázat.

● Pokud vracíte zboží do e-shopu, musíte dát prodávajícímu do 14 dní jasně vědět, že využíváte právo na odstoupení bez uvedení důvodu. Po tom, co oznámíte odstoupení od smlouvy, máte dalších čtrnáct dnů na odeslání zboží zpátky.

● Rozhodně zboží neposílejte zpět »jen tak«. „Musíte dát prodávajícímu najevo, že jste se rozhodli využít práva na odstoupení, jelikož bez komunikace a součinnosti z vaší strany nic realizovat nelze,“ vysvětluje Zelený.

Rada: Nabízí e-shop delší lhůtu pro vrácení zboží? Pozor! V takovém případě může mít odstoupení od smlouvy po uplynutí zákonem stanovených 14 dnů přísnější podmínky (neporušený původní obal, visačky či jiné).

TIP: Můžete zároveň poslat zboží i oznámení o odstoupení.