Smartwings v insolvenčním řízení kvůli sporu s pěticí pilotů: Firma si stěžuje na vydírání

Autor: ČTK, for -

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se společností Smartwings. Vyhlášení úpadku se domáhá pět zahraničních pilotů, podle nich jim letecká společnost dluží peníze za odstupné. Vyplývá to z informací zveřejněných v insolvenčním rejstříku, upozornil na to server Zdopravy.cz. Piloti se v návrhu domáhají dlužné mzdy v rozmezí zhruba 66.000 až 157.000 eur (asi 1,5 až 4 miliony korun) za různě dlouhé období, většinou v loňském roce po vypuknutí pandemie koronaviru. Dva piloti jsou z Dánska, po jednom z Itálie, Maďarska a Bulharska, létali ze základen ve Varšavě a v Budapešti. Společnost si v prohlášení, zaslaném tiskovou mluvčí, stěžuje na šikanózní návrh a zmiňuje vydírání.

Piloti v textu návrhu upozornili na to, že pracovali pro Smartwings na občanskoprávní smlouvy, která nepodléhá povinným odvodům ze závislé činnosti. „Povaha činnosti věřitelů jakožto pilotů a jejich postavení dle těchto smluv však mělo zcela jednoznačně pracovněprávní povahu,“ uvádí se v textu návrhu. Podle pilotů Smartwings jednostranně přestaly smlouvy plnit.

„Ze dne na den je zbavil jakýchkoliv příjmů a uvrhl do stavu hmotné nouze, kterou následně využil k nátlaku na věřitele, aby se svých práv a nároků vůči dlužníku pod příslibem pokračování spolupráce vzdali,“ píše se ve společném návrhu.

Piloti uvádí, že se Smartwings smluvně zaručily, že v případě ukončení smlouvy ze strany letecké společnosti bude pilotům vyplaceno „odstupné“ ve výši šesti měsíčních odměn. „Když nastala pandemie, nedostali piloti nic. Domáhají se proto odstupného,“ píše server.

„Společnost Smartwings, a.s. se stala předmětem šikanózního insolvenčního návrhu. Skupina pěti bývalých externích pilotů se domáhá zaplacení pohledávek, které společnost Smartwings, a.s. neuznává. Společnost Smartwings, a.s. se skupinou pilotů opakovaně jednala a navrhovala smírné mimosoudní řešení, které však tato skupina pěti pilotů odmítla a místo toho se rozhodla vydírat společnost prostřednictvím návrhu na zahájení insolvenčního řízení,“ uvedla v prohlášení Vladimíra Dufková, tisková mluvčí Smartwings.

„Společnost se hodlá bránit všemi dostupnými právními prostředky a v této souvislosti již podala trestní oznámení. V současné době společnost prochází úspěšnou restrukturalizací v důsledku pandemie nemoci COVID- 19. Informace uvedené v šikanózním insolvenčním návrhu o společnosti Smartwings, a.s. a její hospodářské situaci jsou nepravdivé a zavádějící,“ dodala Dufková.

Společnost Smartwings se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitla v ekonomických problémech. Firma čerpá úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun.

Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze by měli zajistit čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace. Naopak v úpadku je od března dceřiná společnost Smartwings České aerolinie. Smartwings jsou nyní pověřeny vypracovat jejich reorganizační plán.