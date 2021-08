ČSA zrušily objednávky na sedm nových letadel Airbus. Aerolinky jsou v úpadku

České aerolinie (ČSA) v červenci zrušily všechny objednávky na nová letadla Airbus A220-300 a A321XLR. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy o stavu objednávek a dodávek Airbusu. V seznamu zakázek zmizela jak čtyři letadla A220-300, tak tři letouny A321XLR. Napsal to v pátek web Zdopravy.cz. Insolvenční soud počátkem června uznal pohledávky věřitelů vůči ČSA za více než 821 milionů korun, to ale zdaleka ještě nebyla konečná částka. České aerolinie ve vlastním návrhu na insolvenci uváděly dluhy za 1,8 miliardy korun.