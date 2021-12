ČNB krotí „inflační vichřici“ v Česku. Úrokové sazby poletí dál nahoru, předvídají experti

Bankovní rada České národní banky na svém středečním zasedání zřejmě zvýší úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Základní úroková sazba by tak stoupla na 3,5 procenta. Vyplývá to z odhadů většiny analytiků oslovených ČTK. Šlo by o třetí nadstandardní zvýšení základní sazby o více než 0,25 procentního bodu v řadě za sebou. Důvodem je rostoucí inflace a s tím spojená snaha centrální banky tlumit inflační očekávání, tedy že inflace nadále rychle poroste.