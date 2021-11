Další kolo zdražování! ČNB zvýšila sazbu nejvíc od 1997, hypotéky půjdou nahoru

Bankovní rada dnes překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Jde přitom o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace. Pro dnešní rozhodnutí hlasovalo pět členů rady ČNB. Dva členové hlasovali pro sazby beze změny, uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace, která se v září přiblížila pětiprocentní hranici. Dnešního jednání rady se zúčastnilo všech sedm jejích členů. Analytici přitom odhadovali zvýšení úrokové sazby v pásmu 0,5 procentního bodu až 0,75 procentního bodu. Od nové prognózy očekávají ekonomové především výrazné zvýšení odhadu inflace a snížení odhadu růstu ekonomiky.

„Úrokové sazby ČNB mají vliv i na sazby hypotečních bank. Tento vliv ale není přímý. Skutečná reakce bank závisí na mnoha okolnostech od vývoje pětiletých swapů, které určují cenu bankovních zdrojů, přes vlastní likviditu bank, po očekávání nastavení základních úrokových sazeb ČNB,“ uvedl analytik EMA Data Petr Zámečník.

„Očekáváme, že toto zvýšení sazeb spustí další kolo zdražování. Nasvědčuje tomu i pokračující růst ceny zdrojů, kdy pětiletý úrokový swap je již nad třemi procenty. Desetiletý swap je nyní o 35 bodů levnější (2,75), což indikuje, že hypotéky s fixací nad sedm let by měly zdražovat o něco pomaleji než například úvěry s tří a pětiletou fixací,“ řekl Libor Ostatek ze společnosti Golem Finance.

V letošním roce zvýšila ČNB základní sazby třikrát, dnes je zvedla počtvrté. Na některá z nich podle Zámečníka banky reagovaly zvýšením úrokových sazeb hypoték, na jiné nikoli a některé banky své hypoteční sazby navzdory ČNB snižovaly. To se stalo zejména po zvýšení sazeb 6. srpna, po němž řada bank do začátku následujícího měsíce snížila úrokové sazby hypoték. Naopak od prosince 2020 do prvního zvýšení základních sazeb ČNB koncem června 2021 všechny hypoteční banky navýšily své úrokové sazby hypoték (u 80 procent LTV a s pětiletou fixací) výrazně více, než kolik by odpovídalo kroku centrální banky.

Nové prognóze České národní banky odpovídá strmý nárůst tržních úrokových sazeb v závěru letošního a začátkem příštího roku. Bankovní rada je připravena pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb v souladu s prognózou, uvedl na tiskové konferenci po jednání rady guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Dnešní krok ČNB má podle guvernéra za cíl navrátit inflaci do blízkosti dvouprocentního cíle za zhruba 12 až 18 měsíců. Zároveň by měl podpořit ukotvenost inflačních očekávání firem a domácností. „Zvýšení sazeb omezí průsak inflačních očekávání ze zahraniční i české ekonomiky do cenového vývoje v delším období a a zabezpečí návrat inflace do blízkosti dvouprocentního cíle na horizontu měnové politiky,“ uvedl Rusnok.

Utahování měnové politiky bylo podle ekonoma Deloitte Václava Frančeho namístě. „ČNB sice neovlivní ceny energií a dalších komodit, které momentálně strmě rostou, ale brání jejich přelití do inflačních očekávání. Jen pokud se udrží inflační očekávání stabilní, tak dojde k návratu inflace na normální úrovně po opadnutí excesivních cen komodit,“ uvedl.

Podle něj bude ČNB v utahování měnové politiky pokračovat. „Ale již by proti inflaci nemusela „střílet bazukou“ tak jako dnes,“ dodal.

Hypoteční úvěr je produkt na desítky let, a proto je dobré na něj hledět v tomto horizontu, nikoli jedné fixace, doplnil konzultant společnosti 4fin David Krůta. Z dlouhodobých dat podle něj vyplývá, že průměrná úroková sazba u hypoték je lehce pod čtyřmi procenty.

„To znamená, že teď nejsou sazby extrémně vysoké, ale v posledních pár letech, hlavně kolem roku 2016 a 2017, byly extrémně nízké a bohužel tyto roky jsou pro mnoho lidí jakousi kotvou standardní sazby. V období 25 let trvání hypotéky, kdy se většině klientů změní úrok přibližně pětkrát, je důležité mít na paměti a počítat s možnou změnou sazby jak dolů, tak samozřejmě i nahoru, protože rozdíl ve splátkách může být veliký, zvláště při tomto rychlém růstu cen nemovitostí,“ uzavřel.