Ceny energií během letošního podzimu dramaticky vyskočily, řada domácností najednou musela vytáhnout z peněženky o celé tisíce více, jiné tento zásah do rozpočtu teprve čeká. Lidé tak hledají cesty, jak na elektřině a plynu ušetřit, vrací se například k topení dřevem. Poptávka po palivovém dřevu a kamnech v posledních týdnech vzrostla, zároveň se ale zvýšil počet krádeží této suroviny. Policie to dává do souvislosti právě s rostoucí cenou energií.

Topení plynem či elektřinou je nejpohodlnější variantou, hlavně ve městech vítězí. Jenže je to nákladné a po letošním růstu cen energií to platí dvojnásob. Malou renesanci díky tomu zažívají tuhá paliva, lidé oprašují své staré kotle a krby a shánějí dříví, kterým by svou domácnost vytopili. I zájem o nové kotle na dřevo se zvýšil.

„Drahota“ zhoršuje náladu v celé české ekonomice. Důvěra v ni podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v říjnu klesla o 0,9 bodu na 95,3 bodů, propadla se čtvrtý měsíc v kuse. Není divu – v září dovozní ceny energií vyrostly o 90 procent. K tomu si připočítejme téměř milion domácností, kterým zkrachoval jejich dodavatel elektřiny a plynu a ony v reakci skončily u dodavatele poslední instance (DPI) s astronomickými zálohami.

Zdražilo i dřevo

Dřevo se tak zdá jako přirozená varianta, minulý rok byly jeho ceny na dlouholeté níži. K vytápění se totiž často používá dřevo napadené kůrovcem, které je pro stavebnictví ne vždy použitelné. A kůrovcového dřeva mělo Česko skutečně hodně - jediná šance, jak lesům od brouků pomoci, je napadené stromy pokácet. Kůrovcová kalamita přitom byla v zemi ohromných rozměrů.

To už ale neplatí, byť tu kůrovec stále je, už neřádí tolik, a tudíž není nutné kácet tolik stromů. Zároveň se zvýšila poptávka po dřevu v zahraničí. Důsledek to má ten, že cena dřeva roste. „Cena palivového dříví klesala čtvrtletí po čtvrtletí od prvního kvartálu roku 2019, kdy činila 722 korun za metr krychlový, až do třetího kvartálu 2020, kdy dosahovala pouze 423 korun za kubík. V posledních třech měsících loňska ale narostla na 429 korun za kubík. To ilustruje zvrat trendu,“ varoval už na jaře ekonom Lukáš Kovanda.

Zvýšení cen, mírné, se pak na podzim potvrdilo a očekává se, že bude pokračovat. Dřevo je pořád typ paliva, co vyjde levněji než současná elektřina a plyn, ovšem loňský stav, kdy bylo „skoro zadarmo“, je minulostí.

Touha ušetřit může skončit vězením

A krádeží přibývá. „V porovnání s předchozími měsíci i stejným obdobím loňského roku registrujeme letos v září a říjnu zvýšený objem odcizeného dříví. Všechny případy řeší policie,“ potvrdila po Blesk Zprávy mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Jihočeská policie tento stav pro televizi Nova dala do souvislosti právě s růstem cen energií.

Za tyto krádeže hrozí tučné pokuty, které se odvíjí od hodnoty dřeva (druhu dřeviny). Pokud je hodnota do 5000 tisíc korun, jde o přestupek, u vyšších částek se akt hodnotí jako trestný čin a může dojít až na vězení. Volně si lidé z lesů mohou podle lesního zákona odnášet jen klest, za kterou se považují slabé popadané větve či zbytky po těžbě, které nemají průměr větší než 7 cm bez kůry. Vždy je navíc třeba dbát pokynů vlastníka lesa, jenž může zakázat odnášení i tohoto materiálu.

Kvůli potírání pytláků Lesy ČR společně s policií používají od loňského roku aplikaci, která slouží k monitoringu, zda se dřevo, o kterém existuje záznam, skutečně nachází tam, kde má.