Další skokové zdražení v Česku: Inflace letí k šesti procentům, odhadují experti. A bude hůř

Meziroční inflace v říjnu výrazně stoupla na průměrných 5,7 procenta ze zářijových 4,9 procenta. Vyplývá to z odhadů analytiků oslovených ČTK. Nejvíce k růstu cen přitom nadále podle ekonomů přispívají položky související s bydlením. Znatelný je i růst cen pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem odhadují ekonomové růst spotřebitelských cen zhruba o jedno procento. Údaje o říjnové inflaci zveřejní Český statistický úřad ve středu 10. listopadu.

„Těžištěm meziměsíčního cenového růstu byly v září oddíl bydlení, voda, energie a paliva. V říjnu se dále zdražovalo v oddílu doprava, a to jak kvůli vyšším cenám pohonných hmot, tak i kvůli dražším automobilům. V meziročním srovnání do celkové inflace v říjnu přispívaly především náklady spojené s bydlením včetně energií a oddíl doprava. Zatímco letos doposud cena elektřiny meziročně klesala, tak v říjnu již do meziroční inflace ceny elektřiny a plynu začaly přispívat kladně,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského byl říjen čtvrtým měsícem v řadě, kdy meziroční inflace ukázala poměrně dramatický skok. „Ke zrychlení cenového růstu pravděpodobně opět došlo napříč spotřebním košem, respektive u valné většiny z 12 hlavních cenových skupin. Z nich největším dílem k navýšení meziroční inflace zřejmě přispěla skupina bydlení s pokračujícím růstem nákladů vlastnického bydlení a vyššími cenami energií,“ uvedl. Další položkou s citelným dopadem do inflace byly podle něj pohonné hmoty, které v říjnu meziročně zdražily zřejmě už o víc než čtvrtinu.

„Tempo růstu spotřebitelských cen v minulém měsíci opět zrychlilo, když hlavním důvodem bylo zvyšování nákladů spojených s bydlením včetně počínajícího zvyšování cen energií,“ uvedl ekonom Komerční banky Michal Brožka. Na začátku příštího roku podle něj inflace pravděpodobně stoupne nad šest procent.