Nejsou brigádníci, stěžují si obchodníci před Vánoci. Zájemce nelákají ani vyšší mzdy

Uchazeče nedokáže často přilákat ani vyšší mzda. „Studenti se po delší odmlce vrátili zpátky do škol a na brigády nemají ani čas, ani chuť, užívají si teď společnosti svých vrstevníků. U lidí v důchodovém věku zase rostou obavy z nákazy covid-19, což jen umocňuje aktuálně se zhoršující situace,“ uvedl ředitel Grafton Recruitment Martin Malo. Zájem o brigády podle něj nemají ani lidé z autoprůmyslu, kterým se na čas zastavila výroba, a mají volno. Většinou si totiž vystačí s kompenzací od státu.

Podle pracovních portálů už tak slabá nabídka brigád v letošním roce ještě klesla. Nabídka firem se míjí s poptávkou brigádníků. „Nejvíce brigád je ve výrobě, logistice nebo stavebnictví. Jde vlastně o normální práci na plný úvazek, ale firmy se při nedostatku zájemců o práci takto otevírají lidem, kteří chtějí přijít pracovat alespoň na omezenou dobu,“ řekl ČTK šéf marketingu ManpwerGroup Jiří Halbrštát. Studenti by podle něj samozřejmě nejraději pracovali v administrativě nebo na marketingových akcích.

Mzdy brigádníků

Z pohledu brigád či dočasných úvazků na kvalifikovaných pracovních místech agentura Hays zaznamenala proti loňsku zvýšení poptávek hlavně na administrativní pozice a recepci, a to až o 30 procent. Jde o záskoky za nemoci nebo dovolené, zbytek tvoří dlouhodobé brigády na marketing, HR, finance a logistiku. Kandidáti ovšem všeobecně přestali aktivně reagovat na inzerci, upozornila manažerka divize dočasného zaměstnávání v Hays Olga Švarcová.

Mzdy brigádníků se tradičně liší v závislosti na regionu a také podle oboru. Zatímco v Praze si brigádníci v retailu a logistice vydělají průměrně 150 Kč za hodinu, za brigádu v kanceláři dostanou 180 až 200 Kč. Motivační mzda se však v hlavním městě pohybuje až kolem 200 Kč za hodinu.

V Olomouci si mohou brigádníci přijít na 130 až 160 Kč a v Plzni na 130 až 170 Kč. Proti loňskému roku jde o mírný nárůst, a to zejména na horní hranici sazby. Navýšení mezd však nedostatek lidí úplně neřeší. „Na trhu je letos tak málo kandidátů, že navýšení mzdy znamená pouze přesun pracovní síly z jedné firmy do druhé. Problém to tedy z pohledu celého trhu neodstraní,“ podotkl Malo.

Nedostatek uchazečů se proto firmy snaží řešit motivací zaměstnanců k přesčasům, za což jim nabízí speciální bonusy či jiné odměny. Stále častěji se obrací také na personální agentury, aby využily agenturních zaměstnanců, anebo se spoléhají na cizince. „Mnohé firmy tušily, že letošní rok bude složitý a lokálních uchazečů bude nedostatek, a proto již v létě zahájily nábor pracovníků ze zahraničí. Často jde o pracovníky ze zemí mimo EU, především z Ukrajiny, které zaměstnávají na základě krátkodobých víz,“ poznamenal Malo.