Půjčky... Češi dluží už dva biliony! Každý desátý má našlápnuto k exekuci

Zadlužení obyvatel Česka dosáhlo v červenci 1956 miliard korun. Ve třech čtvrtinách případů se jednalo o splátky půjček na bydlení, necelých 300 miliard pak byly dluhy ze spotřebitelských úvěrů. Jací jsou ale Češi hospodáři? Podle průzkumu ČBA většina umí s půjčkami zacházet, téměř 8 z 10 Čechů hlásí, že své zadlužení považuje za bezpečné.

Rizikoví »střelci«

Jenže pak je tu ještě skupina 11 procent lidí, kteří jsou na »dobré cestě« uvíznout v dluhové spirále. „Vzít si půjčku na splacení předchozí půjčky je typicky rizikové a počet lidí, kteří se takto chovají, je alarmující. Pokud nám banka odmítne půjčit, měl by to být pro nás varovný signál, že půjčka bude pravděpodobně nad naše možnosti,“ uvedl náměstek ČBA Filip Hanzlík. A přidal také jedno varování pro ty, kdo by si i přesto chtěli půjčku vzít. „Jít žádat o úvěr k nelicencovanému poskytovateli půjček může představovat cestu do pekel,“ dodal Hanzlík.

Na auto i úpravy

Nejběžnější výše spotřebitelské půjčky je do 200 tisíc korun. Více než polovina lidí si vzala půjčku u banky, zhruba třetina využila služeb od splátkové společnosti, případně od rodiny a známých. A proč se zadlužujeme? Nejčastěji kvůli financování koupě auta či motorky nebo rekonstrukci bytu. „Během pandemie se řada lidí pustila do úprav stávajícího bydlení.

Dá se předpokládat, že v nich budou pokračovat a na to si budou chtít v řadě případů půjčit,“ sdělil pak Michal Straka z výzkumné agentury Ipsos. Stejně tak se podle něj na trhu projevil nedostatek některých dílů pro auta, což vyústilo v opoždění dodávek hotových vozů. „Proto řada Čechů musela nákup odložit a nový vůz plánují koupit v následujících dvou letech,“ dodává Straka. To ve výsledku znamená, že se i v dalších letech budou Češi zadlužovat.

Charakteristika lidí s rizikovým chováním

Nejčastější věk je mezi 27 a 53 lety, mají základní vzdělání, častěji se jedná o muže

Žijí v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském nebo Pardubickém kraji

Častěji si kupují novinky na trhu

Půjčují si peníze na zážitky a dovolenou, na splátku předchozí půjčky, a to nejčastěji od nebankovních společností

Půjčují si, když nemají možnost šetřit

Momentálně mají 3 a více půjček u třech a více poskytovatelů

Máte dluhy a nevíte, kudy kam? Poraďte se! Radu i pomoc nabízí řada neziskových společností. Některé mají celostátní působnost, další jsou lokální. Rozcestník na hlavní dluhové poradny v Česku najdete díky projektu Mapaexekuci.cz. Mezi nejznámější dluhové poradny s celostátní působností patří například Poradna při finanční tísni, o. p. s. Najdete ji v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem. Její odborníci vyjíždějí ale i do dalších měst (Šumperk, Plzeň, Hradec Králové, Česká Lípa, Litvínov a Prostějov). Kromě toho má i celorepublikovou bezplatnou Zelenou linku 800 722 722 (každý pracovní den od 8 h do 17 h). E-mail: poradna@financnitisen.cz .