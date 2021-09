Umělec dostal bankovky, aby je nalepil na obrazy. Galerii dodal na výstavu prázdná plátna

O velký rozruch se v Dánsku postaralo gesto umělce Jense Haaninga, který dodal galerii místo objednaných děl prázdné rámy a tvrdí, že jde o protest proti nízkým odměnám výtvarníků. Muzeum mu poskytlo 534 000 dánských korun (1,8 milionu Kč), aby mohl znovu vytvořit svá předchozí díla ze série Průměrný příjem, kdy na plátna lepil bankovky ve výši průměrného platu. Haaning si finance nechal a na výstavu poslal jen rámy s názvem Vezmi peníze a uteč, napsal deník The Guardian.

Lasse Andersson, ředitel muzea Kunsten v Aalborgu na severu Dánska, které s Haaningem uzavřelo smlouvu na dodání děl, odmítá akci považovat za umělecké gesto nebo vtip. „Nejsme bohaté muzeum. Musíme pečlivě přemýšlet, jak naše prostředky utratíme. Neutrácíme víc, než si můžeme dovolit,“ řekl. „Domnívám se, že nám je (peníze) vrátí. Je to ceněný umělec. Pokud je nedostaneme zpět, budeme na něj muset podat žalobu,“ dodal.

Šestapadesátiletý Haaning ale tvrdí, že vracení peněz nemá v úmyslu. „Mé dílo spočívá v tom, že jsem si ty peníze vzal. Není to krádež. Je to porušení smlouvy, ale i to porušení smlouvy je součástí díla,“ řekl rozhlasové stanici DR. „Vyzývám i další lidi, jejichž pracovní podmínky jsou stejně ubohé jako ty moje, aby udělali totéž,“ dodal.

Muzeum Kunsten chtělo Haaningovy práce vystavit na výstavě, která mapuje vztah mezi uměním a prací. Protože na plátnech měly být reálné bankovky, dostal umělec zmíněných 534 000 dánských korun, jeho odměna činila 25 000 dánských korun (85 000 Kč). Výstava, na které jsou nakonec prázdné rámy, potrvá do poloviny ledna příštího roku. Do té doby má podle Anderssona Haaning peníze vrátit.