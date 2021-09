Češi opět u pípy, odvrhli plastové lahve. Pivní kultura se vrací do podoby před pandemií

Česká pivní kultura dostala během pandemie pořádně zabrat. Kromě finančních ztrát se zcela změnil styl konzumace. Buď mířili Češi k výdejnímu okénku, kde si tento oblíbený mok vychutnávali z plastových kelímků, nebo si koupili lahvové či plechovkové pivo domů.

„Když člověk zavítá do pivní restaurace, zpravidla se dá do řeči s číšníkem, nechá si poradit, něco doporučit, vysvětlit, co za piva jsou v nabídce. Ale když se ta komunikace se zákazníkem redukuje na okénko s frontou, musíte mít hadr přes tvář, tak to není zdaleka ideální,“ okomentoval dočasnou proměnu již dříve pro Blesk Zprávy spolumajitel pivovaru Bubeneč Ondřej Hlaváček.

„Opravdu nejde jen o estetický aspekt. V plastové lahvi vždycky zbude nějaký kyslík, takže pivo zoxiduje. Proto je lepší sklo a úplně nejlepší, co do kvality piva, jsou plechovky,“ dodal Hlaváček, jak vlastně pandemie ovlivnila i chuť piva.

Lahváče v módě, čepované se pomalu vrací

Mnoho pivovarů se během pandemie muselo částečně přeorientovat právě na lahvové a plechovkové pivo. K sudům se vracejí až nyní. „V tom, co se vaří a prodává, to se nezměnilo, ale změnilo se to, jak se prodávalo. Dávalo se to do lahví a na výčepech do lahví sebou. Pro nás to byl obrat o 180 stupňů. Lahve jsou navíc dražší, než když se stáčí do padesátiltrových sudů (…) Bylo náročné vymyslet, jak zajistit lidem práci i finance. Co se týče ztrát, tak jsme měli asi o 600 hl méně piva než rok předtím. To je asi 11 %. Ale my jsme zrovna i rozšiřovali kapacitu,“ okomentoval změnu pivní české kultury pro Blesk Zprávy také sládek Adam Matuška v květnu, když se otevírali zahrádky restaurací.

Právě v květnu se začala pivní kultura opět dostávat do kondice. Češi hojně vyrazili do hospod a zahrádek a čepované pivo se tak opět prodralo popředí českého zájmu. „V červnu už segment čepovaného piva při meziročním srovnání dosáhl téměř hodnot z let před příchodem pandemie, tuzemský celkový výstav je ale stále za prvních šest měsíců nižší o 549 191 hl než v roce 2020. Na dorovnání ztrát z prvního čtvrtletí nestačil ani export, který od ledna vzrostl o necelých 6%,“ upozornil v srpnu Český svaz pivovarů a sladoven.

„Letos v červnu v tuzemsku mírně klesl zájem o lahvové pivo (- 2 %) a výrazněji o pivo v plastových lahvích (- 36 %). Populárnější byly sudy (+ 9 %) a minisoudky (+ 25 %). Mezi druhy piv byl na množství nejprodávanější tradiční ležák, co do meziročního vzrůstu popularity se ale největší skok podařil pivům svrchně kvašeným (+ 136 %),“ dodává ČSPS v tiskové zprávě.

Video Babiš vyrazil po rozvolnění do hospody: Zajděte na pivo, vyzýval Čechy - Facebook - A. Babiš

„Já osobně považuji vratnou skleněnou lahev po správně ošetřeném čepovaném za nejlepší obal pro pivo, což se nám v průběhu pandemie potvrdilo,“ řekl k lahvím pro Deník generální ředitel Pivovaru Samson Daniel Dřevikovský.

I přesto, že se čepovalo méně, než je zvykem, české pivo stále neztratilo svou „tvář“. V žebříčku popularity a pověsti, který sestavuje organizace Brewers of Europe, se mu letos podařilo posunout do nejvyšší kategorie. Vedle toho můžeme i zmínit úspěchy na mezinárodní degustační soutěži World Beer Awards, kde si například pivovar Samson odnesl 5 medailí. Oceněné byly i další české pivovary.

Pivní slavnosti lákají na speciály

Pivovary se snaží nalákat v tomto týdnu do restaurací a hospod co nejvíce hostů. „Česká hospoda je po staletí středobodem společenského života a pivo v ní hraje zásadní roli,“ uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová. Pivovary připravily speciály na slavnosti piva, které se letos konají od čtvrtka do konce září. Devátý ročník Dnů českého piva slavnostně pivovarníci odstartují na dnešní Svatováclavské slavnosti při vyhlášení degustační soutěže České pivo pro velké pivovary. Dny českého piva budou probíhat po celé ČR.

Například Pivovary Staropramen slavnostně narazí v šesti pražských vybraných podnicích ve čtvrtek a v pátek soudek Extra Chmelené 12 a budou s hosty debatovat o jedinečnosti českého piva. „Hosté se dozví zajímavosti o smíchovském pivu, jeho vaření a recepturách. Mohou se zeptat na vše, co je zajímá“ uvedl vrchní sládek Staropramenu Jan Špaček.

Největší český výrobce Plzeňský Prazdroj pak připravil několik akcí v pivovaru i v restauracích po celé ČR. „Už během Dnů českého piva si letos mohou milovníci plzeňského ležáku vychutnat nefiltrovaný Pilsner Urquell, který každoročně bývá k dispozici až v říjnu jako připomínka výročí první várky tohoto piva, jež připadá na 5. října,“ řekl ČTK mluvčí podniku Zdeněk Kovář. Na tento a příští týden jsou pak přichystané speciální prohlídky pivovaru s názvem Život a pověsti pivovarských sklepů a v Pivovarském muzeu komentované prohlídky se sladovníkem. Na pátek chystá Prazdroj na nádvoří pivovaru koncert kapely Chinaski.