Špatné zprávy pro pivaře: Zdražování pěnivého moku až o 5 procent? Ekonom řekl důvod

Sklonek léta a začátek podzimu je obdobím, kdy pivovarníci ohlašují zdražení. Loni z »milosti« k hospodským ceny neposkočily směrem vzhůru u točeného piva. Letos by ale už růst mohl pokračovat. A to až pětiprocentním tempem.

Důvody pro zvýšení cen se vždycky najdou. Od růstu cen energií či vyšších mzdových nákladů nebo kvůli slabé úrodě chmele či sladovnického ječmene. A ceny této druhé suroviny opravdu výrobcům radost nedělají. Podle Agrární komory jsou teď ceny ječmene až o 7 procent vyšší než loni v září a jejich další růst se nedá vyloučit. „Pokud by došlo k výraznému zvýšení cen sladovnického ječmene, v ceně piva by se to promítnout mohlo,“ míní agrární analytik Petr Havel.

Například loni pivovarnická jednička – Plzeňský Prazdroj – zvedla ceny plechovek a láhví v průměru o 3,6 procenta, podobně zareagovaly i další velké pivovary. Kvůli zavřeným hospodám ale s cenami sudového piva nehýbala. Letos by však i na točené mohlo dojít.

Například ekonom BH Securities Štěpán Křeček odhaduje, že růst by mohl dosáhnout 4 až 5 procent. „V ekonomice vidíme silné inflační tlaky, které se výrobci budou snažit promítat do svých cen. Pivovary nebudou výjimkou a skrze zdražování si budou chtít kompenzovat horší výsledky z pandemie,“ sdělil Blesku Křeček.

„Naše cenová politika je součástí dlouhodobé strategie společnosti a jakékoliv změny dopředu nemůžeme komentovat,“ sdělil pak mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Ve výčepu platíme víc

Právě pivo bylo jednou z položek, která v restauracích a hospodách během lockdownu výrazně podražila. „Například letos v lednu i únoru byla cena půllitrového piva v gastro podnicích v průměru o 14,3 % vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobné to bylo i v březnu,“ napsal Blesku Zdeněk Menclík ze společnosti Dotykačka.cz s tím, že ceny zvedl každý druhý podnik.

Důvodů pro zvýšení cen bylo podle Menclíka několik: „Během lockdownu zachovaly provoz spíš podniky s vyšší cenovou hladinou. V okénkovém režimu jim navíc mohly stoupnout náklady za PET lahve, rozvozové služby apod., což se opět mohlo promítnout do navýšení cen.“