Příznaky chřipky a covidu-19 jsou špatně rozeznatelné, pacienty s nemocemi dýchacích cest proto budou lékaři testovat. Varují ale před tím, že i chřipka může vést k hospitalizaci či úmrtí, ročně může jít až o 1500 lidí. Zejména senioři by se proto měli proti chřipce očkovat, mají to zdarma. Na dnešní tiskové konferenci na ministerstvu zdravotnictví to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.