Velitel o dramatické evakuaci: Hodiny jednání s Tálibánem, ničení dokumentů a lítost nad dětmi

Trojici evakuačních letů, které do Česka dopravily necelé dvě stovky vojáků, diplomatů a afghánských spolupracovníků s rodinami, předcházelo dramatické vyjednávání a Tálibánem. Českou operaci vedl velitel elitní jednotky KAMBA vojenské policie. V rozhovoru pro armádní web popsal složité chvíle, které vedly k záchraně tamních lidí i pocit bezmoci, že nemohli pomoci více lidem, zejména dětem. „Bylo mi jich hrozně líto. Po psychické stránce to byl nejhorší moment. Doma mám malého prcka, a když jsem si představil jeho v téhle situaci, vědět, že ho nemůžu zachránit, bylo to to nejhorší, co můžete jako otec zažít.“