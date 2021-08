Schillerová slibovala otevření Thermalu: Místo pásky prázdný bazén, ostrouhal i Babiš

Rekonstruované bazény státem vlastněného hotelu Thermal, které se měly otevřít veřejnosti dnes při předvolební návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) v Karlových Varech, by měl být zprovozněné ve čtvrtek před pátečním zahájením mezinárodního filmového festivalu. Babiš dnes mluvil s ředitelem hotelu, který mu to slíbil. Dodal, že se čtvrteční akce nezúčastní. Premiérovi oponenti mu dnes při podepisování jeho knihy vyčítali, že ANO na sociálních sítích slíbilo otevření už dnes. To ještě na začátku týdne slibovala i vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO)

„Ano, ale ta situace na stavebním trhu je taková, že nepřišel nějaký materiál. Tak to má být údajně otevřeno ve čtvrtek. Dělá se z toho tragédie. Ale žádná tragédie to není,“ uvedl.

Schillerová se těšila na hodinu H

Podle premiéra už stát do hotelu investoval 600 milionů Kč. Chápe ji jako ikonickou památku pro město. Vláda podle něj rozhodla, že Thermal nebude privatizován a stát si ho dlouhodobě ponechá. Teď už začne vydělávat, uvedl.

Na otevření modernizovaného bazénového komplexu se velice těšila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Uvedla to v pondělí na svém facebookovém profilu. „Konečně den D a v 10 hodin hodina H (...) Bude to velké, tak určitě v sobotu do Varů doražte,“ lákala na slavnostní otevření stážkyně státní kasy.

„Celá rekonstrukce probíhá za velmi přísných podmínek a v časovém presu, aby se to stihlo. A můžeme být rádi, že se Thermal po tolika letech opraví. Desítky let se o něj nikdo nestaral,“ řekla ČTK karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), která je v představenstvu hotelu a 17 let řídila nejprestižnější karlovarský hotel Pupp. Kromě bazénu se opravují také pokoje v 10. až 15. patře a hotel podle ní získá vyšší standard, aby nabízel kombinaci konferenčních prostor s možností léčení a wellness.

Sauny u bazénového centra budou podle primátorky otevřené na podzim a příští rok budou pokračovat rekonstrukce sálů a konferenčních místností. „Rekonstrukce potrvá do konce roku 2022,“ dodala. Podle Pfeffer Ferklové je důležité, že budova zůstane ve vlastnictví státu. „Město s hotelem velmi spolupracuje. Chceme, aby se velké prostranství před Thermalem také rekonstruovalo. Varáci to vnímají jako velmi důležité,“ řekla.

Podle exhejtmanky a poslankyně Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) je bazén, zavřený minimálně šest let, pro město i kraj ikonou. „Je odtud je nejkrásnější výhled na Karlovy Vary,“ řekla. Kraj ani město by na opravu určitě neměly. „A hlavně provozování venkovního bazénu není úplně výdělečná věc. Stát našel firmu Saunia, která ho bude provozovat a platit nájemné milion korun měsíčně, což není málo,“ uvedla. Smlouva je na 15 let s opcí na dalších 15 let. Kraj, město i premiér teď řeší, aby místní, senioři a rodiny s dětmi měli zvýhodněné vstupné i do raritního bazénu s vřídelní vodou.

Babišova návštěva Karlovarska pobouřila starostu nedalekých Františkových Lázní Jana Kuchaře (STAN), který vyzval na sociálních sítích k protestům. Podpořili ho také místní zástupci hnutí Milion chvilek. „Dnes jsme se rozhodli, že půjdeme do Thermalu. Paní (ministryně financí Alena) Schillerová i paní exhejtmanka oznámily, že je hotový a připravený. Ale pro jistotu jsme si vzali škopíček s vodou a stříkací pistole,“ řekl s nadsázkou Ondřej Bednář z Milionu chvilek.

„Pokud vidím těch zhruba 200 policistů kolem nás a jestliže je ta kampaň takhle financovaná jako jeho podnikání, tak se mi to opravdu nelíbí,“ řekl ČTK Kuchař. Podle něj by lidé neměli zapomenout, jak se premiér stavěl ke Karlovarskému kraji po celou dobu pandemie. „Byli jsme ti nejhorší, zablokoval nás tu armádou a policií,“ řekl. Starostům podle něj zakázal vyjednávat pomoc německých nemocnic.