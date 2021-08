Případů HIV v ČR přibývá, nákazu objevili i na Prague Pride. Experti zmínili vážný problém

Virus HIV je v ČR sledován od roku 1985. Od té doby bylo zjištěno na našem území 3947 pozitivních, u 740 z nich se rozvinulo onemocnění AIDS a 344 lidí zemřelo. Ačkoliv to vypadalo, že počet pozitivních postupně klesá, v loňském roce statistiky opět povyskočily a ani letošní rok zatím nevypadá příliš kladně.

Stovky skrytých nákaz a případy na Prague Pride

„Podle statistik Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu přibylo od ledna 2021 do konce května 2021 v České republice 106 HIV pozitivních pacientů. V porovnání s loňským rokem je to za stejné období nárůst o 11 případů,“ upozorňuje Blesk Zprávy mluvčí neziskové organizace AIDS pomoc Markéta Kuklová s tím, že za červen přibylo dalších 22 případů.

O své nákaze se několik lidí dozvědělo i během týdne Prague Pride. Neziskovka totiž od 2. 8. do 7. 8. 2021 testovala mimo pevné stanoviště i ve speciálních sanitkách. „Zdravotníci provedli 1266 testů na HIV, 1130 na syfilis a 443 na žloutenku typu B a 1115 na žloutenku typu C. Do laboratoří bylo na potvrzení výsledků odesláno celkem 22 vzorků k ověření diagnózy, z toho 2 vzorky na HIV, 13 případů na syfilis, 2 vzorky na žloutenku B a 5 případů na žloutenku typu C,“ upozorňuje tisková zpráva.

Jak ale zdůrazňují odborníci, důležitější jsou naprosto jiná čísla. Přesněji ta, která odhadují, kolik lidí v ČR o své nákaze ani neví. Virus HIV je totiž znám tím, že dlouhá léta v těle nenápadně bují a pomalu ničí imunitní systém člověka, a to téměř bez příznaků.

„V ČR je 500 až 600 lidí, kteří o své nákaze nevědí. Z uvedeného počtu jsou většina muži a cca jedna třetina ženy. Model předpokládá, že přibližně 320 osob je heterosexuální orientace, necelých 200 osob pak muži mající sex s muži a zbytek připadá na injekční uživatele drog,“ upozorňuje Česká společnost AIDS pomoc.

Experti: Sex s dlouhodobě léčeným je bezpečný

Lidé s jakýmkoliv podezřením by tak podle odborníků měli jít na testy, které je možné absolvovat bezplatně a zcela anonymně. Například v 9 pevných checkpointech, (Praha, Ústí nad Labem, Teplice, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Orlicí, Brno, Olomouc, Ostrava) či v sanitkách, které jezdí po celé republice.

„Je důležité znát svůj HIV status. Lidé, kteří jsou infikovaní virem HIV a neléčí se mohou nakazit své partnery. Přitom léčený pacient s HIV se čase stává neinfekční a může prožít normální život,“ říká Jiří Pavlát, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc a dodává: „Velice důležité je odhalit nákazu včas. Jediný způsob, jak zjistit HIV, je zajít na testy.“

I další experti zdůrazňují, že HIV již dávno není rozsudkem smrti. Moderní léčba totiž dokáže virus potlačit natolik, že se již nerozvíjí a člověk navíc ani není infekční. „Léčba naprosto zastaví replikování viru. Ten může bez léčení vytvořit za den až 10 miliard svých kopií. Léčba tento proces zastaví a HIV pak není detekované v tělních tekutinách. Do roku 2008 jsme nezaznamenali jediný případ přenosu u léčených pacientů,“ vysvětlil již dříve Blesk Zprávám švýcarský profesor Pietro Vernazza.

Kuklová dodává, že hladina viru v krvi klesne na velmi nízké hodnoty po přibližně 6 měsících od zahájení léčby. Pacient ale nadále zůstává HIV pozitivním. Vědci totiž stále nedokázali najít lék, který by genom viru zcela zlikvidoval. „Nemůžete ale nakazit svého partnera, můžete založit rodinu a žít vlastně normální život,“ dodává pro Blesk Zprávy Kuklová.

Statistikám vévodí muži

HIV se přenáší skrze krev, sperma, preejakulát a vaginální sekret. Nejčastěji se tak člověk může nakazit nechráněným sexuálním stykem s neléčeným HIV pozitivním. Nákaza je možná také krevní cestou, ale vzhledem k řadě testů např. u darování krve je tento druh přenosu možný v podstatě jen sdílením injekční stříkačky a jehly.

V prvním pololetí 2021 ale došlo podle statistik jen k jednomu přenosu u injekčního uživatele drog. To může být způsobeno i stále se více rozšířeným systémem prevence mezi lidmi užívajícími drogy, kterým jsou např. poskytovány čisté jehly bezplatně výměnou za již použité.

Video Přibývá více nemocných pohlavní chorobou. Které jsou ty nejčastější? - Videohub

Nejčastěji je nákaza potvrzována u mužů. Například v květnu letošního roku bylo z 26 pozitivních 24 mužů, v červnu jich bylo z 22 celkem 17. Přenos je přitom možný jak u homosexuálních, tak i u heterosexuálních styků.

V roce 2020 bylo 88 % případů nových infekcí způsobeno sexuálním stykem, z toho 56,6 % bylo zjištěno u mužů majících sex s muži.

Prevence není jen kondom

Co se týče prevence, jako první napadne člověka věrnost jednomu partnerovi a samozřejmě kondom. „Existují ale ještě další druhy prevence proti HIV, o kterých se zatím poměrně málo ví. Jedná se o pre-expoziční profylaxi (PrEP) a post-expoziční profylaxi (PEP). V případě PrEP jde o preventivní užívání léku, který zabrání nákaze i v případě, kdy se HIV dostane do vašeho těla. Pokud se PrEP používá správně ochrání uživatele až na 99 %,“ radí skrze Blesk Zprávy Kuklová s dodatkem, že léky předepisuje po pečlivé diskuzi lékař.

„PEP jsou naopak léky, které se použijí jednorázově po vysoce rizikové situaci, během které mohlo dojít k nákaze. Může jít jenom o noc strávenou s neznámým partnerem, nebo třeba také o znásilnění. Tento lék dokáže zabránit množení HIV a jeho šíření v těle. Lék je ale nutné použít co nejdříve, aby byl účinný, nejpozději však do 3 dnů od možného vystavení se viru,“ doplňuje mluvčí.

A jaké slavné osobnosti měly či mají s HIV zkušenost? Nejznámější obětí je zpěvák a frontman kapely Queen Freddie Mercury, který zesnul v roce 1991 poté, co se u něj vlivem HIV rozvinulo onemocnění AIDS. Kvůli problémům souvisejícím s AIDS zemřel také spisovatel Isaac Asimov či herec Rock Hudson a Anthony Perkins.

Ze stále žijících hvězd můžeme zmínit sportovce Earvina „Magic“ Johnsona, který se veřejně přiznal v roce 1991. Spolu s přiznáním ukončil svou kariéru a naplno se věnuje pomoci lidem nemocným AIDS. Veřejně o HIV promluvil i herec a známý sukničkář Charlie Sheen, který šel s pravdou ven v roce 2015.