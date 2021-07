Důchodci si příští rok polepší o 300 korun měsíčně. A za vychované dítě bude pětistovka navíc

Sněmovna v pátek schválila dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun od ledna nad zákonnou valorizaci. A také příspěvek 500 korun za každé vychované dítě od roku 2023. Novelu, jež by také zavedla možnost předčasného důchodu až o pět let pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze, nyní dostanou k posouzení senátoři. Poslanci také schválili zákon, podle kterého by si obce v okolí Vrbětic, jejich obyvatelé i Zlínský kraj mohli rozdělit za výbuchy v roce 2014 odškodnění 700 milionů korun.

Dolní komora předlohu schválila hlasy 95 ze 123 přítomných poslanců. Pro byli zákonodárci vládních ANO a ČSSD a opozičních SPD, KSČM a KDU-ČSL i nezařazená Tereza Hyťhová (Trikolóra). Novelu nepodpořili poslanci ODS, Pirátů, TOP 09 a STAN.

Příspěvek za vychované dítě prosadila do vládní novely koaliční ČSSD. Jde také o dlouhodobou snahu lidovců, o jejichž konkurenční úpravě už dolní komora nehlasovala. O příspěvek se má zvyšovat zásluhová část penze, a valorizovala by se tedy podle inflace. Dodatečné rozpočtové výdaje předkladatelé odhadli na 18,4 miliardy korun v roce 2023, na 18,8 miliardy korun o rok později a na 19,4 miliardy korun v roce 2025. Předčasný důchod bez sankce pro záchranáře prosadili poslanci vládního hnutí ANO.

Dodatečné přidání 300 korun k důchodům by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun.

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se podle zákona zvyšují vždy od ledna, a to o růst cen a polovinu růstu reálné mzdy. Valorizace tak už odráží zdražování za určité období i část navyšování výdělků. Mimořádné přidání ministerstvo práce a sociálních věcí zdůvodnilo v podkladech k novele tím, že očekávaný růst penzí bude nižší než v posledních letech.

Koalice SPOLU: Marian Jurečka (KDU-ČSL) | Foto Blesk - Michal Protivanský

Maláčová (ČSSD): Na důchodcích šetřit nemůžeme. Bauer z ODS: Úplatek voličům

„Na důchodcích šetřit nemůžeme,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Naopak podle Jana Bauera (ODS) by o výši důchodů neměly rozhodovat stranické sekretariáty. Česko má podle něho valorizační mechanismus, který zohledňuje náklady důchodců. Vládní návrh Bauer označil za snahu uplatit voliče před nacházejícími sněmovními volbami. Podobně se vyjádřil také Jan Jakob z TOP 09. „Populismus tady stříká téměř ze všech koutů tohoto sálu,“ prohlásil. Nejde podle něho o seniory, ale o jejich hlasy v říjnových volbách. Komunistický poslanec Leo Luzar oponoval slovy, že na důchodcích se 30 let šetřilo. „Mysleme na to, že také chtějí důstojně žít,“ uvedl. Lucie Šafránková (SPD) označila vládní návrh za nedostatečný.

Poslanci podali k vládní předloze dvě desítky úprav. O většině z nich Sněmovna po schválení pozměňovacího návrhu sociálních demokratů už nehlasovala, protože se vzájemně vylučovaly. Patřila i nim i snaha předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky o snížení penzí exponentům někdejšího komunistického režimu. Návrh vyvolal slovní přestřelku mezi komunisty a lidovci. Jiří Valenta (KSČM) označil návrh za „ideologický balast“. Jurečka se naopak pozastavil nad tím, že se Valenta ve vystoupení „zaklínal ústavností“.

Pirátům neprošla snaha obrat Agrofert

V dílčích hlasováních Sněmovna odmítla pirátskou úpravu vyšších penzí pro středoškoláky, kteří byli za socialismu vyloučeni pro své názory ze studia, a pro oběti tehdejšího zneužívání ochranného dohledu. Piráti a Starostové neprosadili jednorázový přídavek důchodcům 1000 korun. Peníze chtěli předkladatelé získat úpravou zákona o střetu zájmů tak, aby zabránil společnostem, jejichž skutečným vlastníkem je člen vlády, čerpat veřejné peníze. Úprava mířila na premiéra Andreje Babiše (ANO) a holding Agrofert. ODS neuspěla podobně jako v minulosti s návrhem, aby se tisícikoruna k důchodu přidávala lidem po 25 letech v penzi, nikoli při dosažení 85 let věku, jako je tomu nyní.

Vládní návrh, který zvyšuje od ledna důchody dodatečně o 300 korun nad zákonnou valorizaci, přišel ve Sněmovně v pátek na řadu jako první. Podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna v průměru o 458 korun. Pozornost budil návrh předsedy lidovců Mariana Jurečky, který chtěl krátit důchody exponentům komunistického režimu, ale neprošel.

„Vy jste se tenkrát vůbec nemazali s mladými, se starými, živnostníky, se zemědělci. Statisíce lidí jste brutálně zperzekvovali, mnoho z nich tu vaši péči nepřežilo, nepřežili výslechy. Mnoho z nich jste naprosto neoprávněně v rámci justičních vražd popravili jako nepohodlné osobnosti tehdejší politické i společenské scény. A ten můj návrh není o žádné segregaci,“ vysvětloval Jurečka ve Sněmovně.

Filip: Nesouhlasím, aby se to řešilo 70 dní před volbami

„Ten návrh jenom říká, kdo ten režim na těch opravdu silných pozicích dokázal držet. A to byli ti lidé, kteří byli na úrovni vlády, na úrovni poslanců. A tady znovu zopakuji to, co jsme říkali mnoha novinářům, že se to týká všech poslanců všech stran, které tam tehdy byly. Tak jim prostě tu dobu vyloučíme a bude se jim započítávat jenom průměr tehdejší mzdy v Československu,“ dodal šéf lidovců.

S programem schůze a načasováním jejího obsahu vyjádřil nespokojenost předseda KSČM Vojtěch Filip.

„Možná že se mnou nebudou někteří z vás nebudou souhlasit, ale já jsem bytostně přesvědčen, že o důchodech, že o vylepšování parametrů už tak velmi složitého penzijního systému v České republice se nemá rozhodovat o prázdninách, nemělo by se rozhodovat na mimořádné schůzi a už vůbec ne, aby se rozhodovalo nějakých 70 dní před parlamentními volbami,“ řekl šéf komunistů.

Odškodnění za Vrbětice

Poslanci již v prvním čtení schválili návrh na odškodnění zhruba 660 milionů korun za omezení po výbuchu dvou muničních skladů ve Vrběticích. Peníze by se měly rozdělit mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipová, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Návrh podpořila vláda stejně jako prezident Miloš Zeman.

Video Likvidace trosek po výbuchu muničního skladu ve Vrběticích - Policie ČR