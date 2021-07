Ruský úřad pro ochranu práv spotřebitelů zablokoval ruskou webovou stránku Českého rozhlasu (ČRo) s článkem o Janu Palachovi z roku 2001. Upozornil na to server iROZHLAS.cz. Podle ČRo není v Rusku dostupný celý web jeho ruského vysílání.

URL adresa (https://ruski.radio.cz/yan-palah-i-ego-posledovateli-8037218) nyní figuruje v oficiálním ruském seznamu zablokovaných stránek. V podrobnostech se uvádí pouze to, že rozhodnutí, a to zařadit stránku do registru, bylo učiněno 17. května letošního roku.

Podle serveru iROZHLAS.cz ruský úřad omezení přístupu zdůvodnil tím, že článek s názvem Jan Palach a jeho následovníci propaguje sebevraždy. Text připomínal čin dvacetiletého Palacha, který se v lednu 1969 upálil v centru Prahy na protest proti sovětské okupaci tehdejšího Československa.

Český rozhlas se proti postupu Moskvy ohradil a mluvčí Jiří Hošna zablokování webu označil za bezprecedentní cenzuru a za útok na veškeré principy svobody projevu.

Video Psychiatrička o rozhovoru s Palachem: „Byl přesvědčený, že přežije.“ - Blesk TV

Případu si povšimla řada ruských médií. Vzhledem k tomu, že stránky vysílání používají protokol HTTPS, úřad nemohl zablokovat jen jeden konkrétní materiál, ale celý web, uvedl například server OVD-Info.