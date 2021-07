V České republice je více jak milion osob se zdravotním postižením, jak uvádí Český statistický úřad. Mezi nimi je i matka dvou dětí Soňa, která utrpěla před 10 lety mozkovou mrtvici. „Mám tedy spíše problém s koordinací a celou levou stranou těla, hůře či vůbec neovládám svaly a prsty, mívám problém s pamětí,“ svěřila se Blesk Zprávám prostřednictvím svého zaměstnavatele, České distribuční.

Soně se totiž podařilo i přes svůj handicap získat stálou práci, patří tak mezi 62 tisíc osob, které jsou v současnosti zaměstnány v chráněných dílnách, jak nás informovala mluvčí ministerstva práce a sociální věcí Jaroslava Sladká.

Soňa: Problémem byly u zaměstnavatele spíše děti

Podle Soni bylo větším problémem při shánění práce spíše to, že má doma malé děti. „Když jsem byla ještě zdravá a hledala práci, narážela jsem spíše na to, že pro mnoho zaměstnavatelů jsou problémem děti. Když řeknete, že máte malé děti, je zle, když je zapřete, je taky zle, když zapřete zdravotní stav, tak je taky zle,“ uvádí s tím, že se tak k roznášení letáků dostala ještě předtím, než se pro ni stala tato práce hlavním zdrojem obživy.

„Po příhodě jsem si začala vyřizovat invalidní důchod. Snažila jsem si najít i práci, ale nakonec jsem zůstala u letáků. Zpočátku mi doma hodně pomáhal manžel a je mi i dnes velkou oporou,“ dodává s tím, že když hledala práci v chráněné dílně, byla téměř bez šance; buď měli plno, nebo teprve chystali otevírat.

Štěstí našla v již zmíněné České distribuční, která v roce 2020 přijala do firmy téměř tisíc nových zaměstnanců z řad osob se zdravotním postižením, jak Blesk Zprávy informuje Karin Bědroňová, manažerka projektu zaměstnávání OZP. „Jde o osoby různého vzdělání a s různými příběhy, kterým do života vstoupila vážná nemoc či úraz, ale také lidi, kteří následkem svých zdravotních omezení neměli ani šanci vysokého vzdělání a kvalifikace dosáhnout. Na konkrétní omezení a zdravotní stav se distributorů nevyptáváme a respektujeme jejich soukromí. Důležité je posouzení lékařem, zda zvládnou práci distributora dle pracovních podmínek, které máme nastaveny,“ popisuje Bědroňová.

Zapomínání i častější návštěvy u doktora

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením s sebou podle odbornice nese i svá rizika. S ohledem na jejich zdravotní stav by se neměli přetěžovat a stresovat a častěji potřebují navštěvovat doktora.

„Potřebují větší dohled, jejich zdravotní stav se musí brát v úvahu a nesmí se to podceňovat. Snažíme se, aby tohle u nás nenastalo, právě proto nabízíme i zkrácené úvazky,“ komentuje Bědroňová s tím, že se také velmi často stává, že je člověk ze dne na den neschopný i do práce dorazit a musí se tak počítat se zástupem.

Soňa se svěřila, že i ona mívá v práci své potíže. Po mrtvici je totiž nepozorná a zapomnětlivá. „V praxi se mi pak někdy stalo, že když jsem vkládala letáky do schránek a musela jsem se sehnout do vozíku pro další, tak jsem zapomněla, kde jsem skončila,“ uvádí příklad Soňa. Našla si však svou pomůcku. Ví, že když se jí to stane, musí si letáky nechat „vyčuhovat“, aby nezapomněla, kam dávala ty poslední, a až poté je zcela vhodit do schránky. Díky tomu dobře odvádí práci i se svým zdravotním postižením.

Soňa si nechává letáky "čouhat" aby nezapomněla, kam dávala ty poslední | Česká distribuční

Podpora pro zaměstnavatele? Až 18 tisíc korun

Roznos letáků pro Českou distribuční je pro Soňu v mnohém záchranou. Jak uvádí Bědroňová, snaží se totiž lidem vyjít maximálně vstříc a roznos je především v místech jejich bydliště. „Práci je potřeba dokončit v rámci pracovní doby v požadovaném termínu zpravidla do dvou dnů, ale tempo roznosu si může distributor zvolit sám, také si může trasu rozplánovat tak, jak mu to vyhovuje a kdykoliv si dle vlastních potřeb odpočinout,“ uvádí s tím, že řada zdravotně postižených může ve firmě i kariérně růst.

Například Soně kolikrát zdřevění prsty a musí pár minut počkat, než se jí povede je zase rozhýbat. Také si práci během pandemie ordinovala podle potřeb dětí, které potřebovaly pomáhat se školou.

Firma zaměstnávající Soňu se pohybuje na trhu už 30 let a řadí se mezi 3,5 tisíce zaměstnavatelů z chráněného trhu práce. Jak ale upozorňuje MPSV, zaměstnávání OZP je i na volném trhu.

„Volný trh práce je tvořen zaměstnavateli, kteří zaměstnávají méně než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, a pro tyto zaměstnavatele jsou určeny příspěvky na zaměstnávání OZP podle zákona o zaměstnanosti, a to příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP a příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP,“ uvádí Sladká pro Blesk Zprávy.

Zaměstnavatelé z chráněného trhu pak čerpají příspěvek na podporu zaměstnávání. „Kromě toho jsou zaměstnavatelé motivováni k zaměstnávání OZP i slevami na dani z příjmů, a to v částce 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením,“ dodává Sladká.

Podle Bědroňové je velkým benefitem tato podpora od státu, ale je nutné zmínit to, že musí firmy splňovat přísné podmínky a váže se k tomu i administrativní zátěž. „Celý tento proces je náročný jak administrativně, tak i nastavením procesů, což s sebou nese také jistou finanční zátěž a hlavně potřebu nastavení podmínek pro zaměstnance. Když se to však podaří, plyne z toho největší výhoda, a to vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, získání motivovaných zaměstnanců a poskytování kvalitní služby. Tohle jsou největší benefity pro nás,“ uzavírá Bědňorová.