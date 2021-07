Dva z pěti mužů mají pro prodělání koronovairu covid-19 horší spermiogram než před nemocí. Takový je výsledek zkoumání lékařů z Brna a Olomouce. Znamená to, že mají mnohem menší šanci mít potomky. Naštěstí problém může být jen dočasný.

„Zjistili jsme, že aby se hodnoty vrátily k normálu, postačí zdravý životní styl a čas,“ uvedl specialista na umělé oplodnění z IVF Clinic z Olomoce Štěpán Machač. Stejně to vidí i lékař z brněnské kliniky Reprofit Pavel Otevřel.



Pravděpodobnost otěhotnění zvyšuje i nižší věk žen. Ideální je, aby otěhotněly do 30 let věku. Jestliže u dvacetiletých žen odebereme deset vajíček, je jich k oplodnění vhodných přibližně osm. U čtyřicetiletých žen jsou to jen dvě,“ vysvětlil.