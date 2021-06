Vedení Univerzity Karlovy (UK) v pražském Karolinu představila aktuální stav příprav na dostavbu univerzitního Kampusu Albertov. Plánují se tam dva objekty, takzvané Biocentrum a Globcentrum. Podle dřívějších informací má jít o největší výstavbu Univerzity Karlovy v centru Prahy za posledních sto let. Kampus se připravuje již několik let. Otevřít by se mohl v roce 2026, náklady na něj odhaduje nyní UK na 7,8 miliardy Kč, před 10 lety předpokládala 2,7 mld Kč.