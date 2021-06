Nejsilnější a nejvíc nebezpečné měly být podle meteorologů ty, které zasáhly západní polovinu Česka v noci na úterý. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro všechny české kraje a Vysočinu od úterní půlnoci do 12:00, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, nárazy větru zhruba 80 kilometrů v hodině a s kroupami. Tyto intenzivní srážky mohou lokálně zvednout hladiny zejména menších vodních toků,“ upozornili meteorologové. Nárazy větru mohou lámat větve či vyvracet stromy, nebezpečné mohou být také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice i problémy v dopravě. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by motoristé měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.