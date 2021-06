Bývalý generální ředitel antivirové firmy Avast Vince Steckler zemřel ve věku 62 let při autonehodě v kalifornském městě Irvine. O úterní nehodě informoval dnes v tiskové zprávě Avast. Steckler nastoupil do čela české společnosti v roce 2009 a vedl ji přes deset let.